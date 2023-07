Les fans de Love Island découvrent la « vraie raison » Ella lance une dispute explosive avec Whitney

Les fans de LOVE Island pensent avoir découvert la « vraie raison » derrière le coup d’envoi explosif d’Ella Thomas et Whitney Adebayo.

Les tensions entre les dames ont semblé atteindre leur paroxysme lorsque le premier regard de la série a semblé montrer que la paire en venait aux mains.

TVI

Ella démarre avec Whitney à Love Island[/caption] TVI

Le couple fera-t-il des copains ?[/caption]

Les Islanders semblaient s’affronter, mais les fans pensent qu’il y a une raison plus profonde derrière le coup d’envoi.

Dans l’échange tendu, Whitney qualifie son ancienne meilleure amie Ella de « la personne la plus égoïste » qu’elle ait jamais rencontrée.

Whitney dit au mannequin écossais, qui est en couple avec Tyrique : « Je n’ai jamais rencontré une personne égoïste comme toi. »

Blanchissant à ses mots, Ella répond : « C’est le plus gros mensonge que j’aie jamais entendu. »

Cependant, Whitney la gronde en disant: « Tu sais que je ne dis que la vérité. »

Stupéfaite par sa remarque, Ella lui dit : « Tu penses vraiment que tu fais partie de la famille à la façon dont tu me parles et ce n’est pas bien. »

La dispute semble provenir de plus tôt dans la journée quand Ella a essayé d’utiliser la douche alors qu’elle savait que Whitney attendait.

Cependant, les fans pensent qu’Ella a choisi de se disputer avec sa co-star après avoir choisi de garder la controversée Ella Barnes dans la villa malgré le fait que les deux Ella aient déjà pris des coups.

Dans une tournure d’émission, Maya Jama a révélé que Whitney, 25 ans, et son partenaire Lochan, également 25 ans, avaient été élus le meilleur couple par le public.

En conséquence, ils ont pu larguer soit Kady McDermott, 27 ans, et Ouzy See, 28 ans, soit Ella Barnes, 23 ans, et Mitchel Taylor, 26 ans,

Whitney et Lochan ont choisi de hacher Kady et Ouzy en laissant Ella B dans la villa.

Ella B avait déjà fait sensation avec Ella d’origine après s’être vantée de sa prétendue histoire avec Tyrique.

Elle a continué à l’évoquer et à parler de leur connexion potentielle malgré le fait que Tyrique l’ait fermée presque immédiatement.

Avec Whitney la gardant à l’intérieur, les fans ont « découvert » cela comme étant le catalyseur de la dispute enflammée.

Un fan a déclaré: « Je sais que OG Ella est fâchée que la nouvelle Ella soit là, d’où la raison pour laquelle elle défend tellement Abi. »

Un autre a ajouté: « Si Whitney avait vraiment évalué OG ELLA comme ça, elle aurait renvoyé Ella B à la maison. »

Un troisième a partagé: « J’avais l’impression qu’elle s’était un peu retournée contre Whitney hier soir, mais je pense que c’est plus à cause du fait que Whitney est la favorite. C’est pourquoi nous avons eu le « Je t’aime » pas. »

Comme un quatrième a demandé: «Ella et Tyrique sont BIZARRES d’avoir appelé Whitney et Lochan Smug comme pourquoi viennent-ils pour Whitney et Lochan?

« Ils n’ont jamais été suffisants. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Ty et Ella viennent tout d’un coup pour Whitney et Lochan, je pensais qu’Ella était la fille de Whitney. »