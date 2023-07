Les fans de Love Island découvrent la «vraie raison» de Tyrique contre Mitchel après une rangée explosive de Movie Night

Les fans de LOVE Island ont découvert la « vraie raison » pour laquelle Tyrique Hyde s’est retourné contre Mitchel Taylor après leur soirée cinéma explosive.

Lors de la projection choc, qui a révélé les bouffonneries de Casa Amor des Islanders, Mitch a été critiqué pour sa mauvaise gueule des autres garçons pour gagner certaines filles.

Tyrique Hyde de Love Island s'est retourné contre Mitchel Taylor après leur soirée cinéma

Mitch avait dit du mal des autres garçons pour gagner certaines filles

Sammy Root, Montel McKenzie et Zachariah Noble ont remis en question ses actions, mais c’est Tyrique qui a mené leur embuscade.

Le footballeur semi-professionnel Tyrique avait affirmé que les actions de Mitch étaient «un comportement au fond du baril», Sammy ajoutant: «Ce n’est pas vraiment acceptable».

Montel a déclaré: « Les gars sont normalement plus fidèles à leurs garçons », et Zach a même demandé à Mitch: « Comment te sens-tu, garçon serpent? »

Mais les téléspectateurs de l’émission ITV2 ne l’avaient pas, se rendant sur Twitter pour exprimer leur frustration.

L’un d’eux a écrit: «Comme s’ils venaient pour Mitch, alors que ce qu’ils ont fait est bien pire, ils essaient simplement de faire passer leur propre comportement sous le tapis. Ty voit Mitch comme une menace maintenant je me sens. Quand ils viennent chercher Ty, ils sont tellement dans le cul.

Un autre a ajouté: « Quel est l’intérêt de ressasser toutes les pitreries de Mitch… il a été pris à chaque fois et confronté. Encore une fois, Ty ne fait que remuer les garçons… probablement pour distraire du fait que la soirée cinéma a montré comment Ty bouge.

Quelqu’un d’autre a convenu: « Ouais prévisible: Tyrique s’en prend à Mitch parce qu’il le voit comme une menace maintenant qu’il a une fille. »

Mitch est actuellement en couple avec Abi Moores tandis que Ty a été laissé vulnérable par Ella Thomas.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé que Movie Night laisse une fille en larmes et qu’un certain nombre de couples sont déchirés après la révélation d’un romp Casa Amor.

Une source a déclaré: « Certains acteurs ont agi comme s’il n’y avait pas de caméras surveillant chacun de leurs mouvements.

« Cela va être très apparent bientôt lorsque les actions de certaines personnes se dérouleront sur grand écran. Ça va être le bordel. »

La dernière soirée cinéma de l’émission a suscité près de 300 plaintes d’Ofcom de la part de fans choqués, furieux des retombées.

Love Island est diffusé ce soir à 21h sur ITV2 et ITVX.



La dernière soirée cinéma de l'émission a suscité près de 300 plaintes de l'Ofcom