Les fans de Love Island déconcertés alors qu’ITV confirme la légende de Coronation Street en tant que nouvelle star de la villa

UNE PAIRE de titans de la télé est entrée en collision aujourd’hui alors qu’ITV révélait la programmation de Love Island.

Un fan de Coronation Street a partagé une photo de Gail Platt du feuilleton posant devant le logo de l’émission de rencontres pour une blague.

Ils ont écrit: « RUPTURE: Gail Platt s’apprête à entrer dans la villa Love Island dans moins de deux semaines.

« Avec six mariages et quatre maris décédés à son actif, elle espère vraiment pouvoir enfin trouver » celui-là « . »

Les fans ont apprécié la parodie – mais ont été déconcertés lorsque le compte officiel d’ITV a pesé, écrivant: « Nous pouvons confirmer que c’est légitime. »

Un téléspectateur de Corrie a ajouté: « Les gars de Love Island vérifient leurs polices d’assurance-vie. »

Un autre a écrit: « Attendez-vous à ce que Richard Hillman s’associe à elle. »

C’était, bien sûr, une grosse blague sans stars de Coronation Street réelles ou fictives dans la programmation officielle de Love Island, que The Sun a révélée aujourd’hui.

Cependant, il y a la fille de l’une de ses actrices occasionnelles – Molly Marsh.

L’interprète de 21 ans de la mère de Doncaster est Janet Marsh, qui est apparue plusieurs fois dans le feuilleton.

Elle a joué pour la première fois dans le feuilleton en 2005 en jouant une infirmière, avant de jouer une réceptionniste à la clinique Scott-Roe en mars 2008.

La dernière fois que Janet est apparue sur Corrie, c’était en 2009 dans le rôle d’une infirmière de l’UIT. Elle est également apparue dans Where The Heart Is, Bodies et Still Open All Hours.