Les fans de LOVE Island ont insisté sur le fait que même ITV pensait que Whitney Adebayo et Lochan Nowacki avaient remporté l’émission jusqu’au dernier moment.

Hier soir, Sammy Root et Jess Harding ont été couronnés vainqueurs de la série estivale de cette année de l’émission ITV2.

Rex

ITV2

Jess et Sammy ont été couronnés vainqueurs[/caption]

Cependant, il y a eu une petite confusion pendant le programme en direct.

Après que Molly Marsh et Zach Noble soient arrivés quatrièmes, suivis d’Ella Thomas et Ty Hyde en troisième, les deux derniers couples ont eu leurs entretiens.

L’hôte Maya a annoncé les meilleurs morceaux de Whitney et Lochan – mais une vidéo de Jess et Sammy a été diffusée à la place, ce qui, selon certains, signifiait que même ITV avait préparé les bandes dans un certain ordre.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour spéculer.

L’un d’eux a déclaré: «Je pense toujours que se tromper sur les meilleurs éléments signifiait également qu’ils se sont trompés sur les votes, mais ils ne le diront jamais. Ils ont déjà couronné les gagnants et donné l’argent donc c’est fait.

Un autre a ajouté: « Pas ITV révélant accidentellement le gagnant en jouant le mauvais VT. Ils s’attendaient à ce que Whitney gagne alors, alors les VT étaient prêts à partir, puis ils ont réalisé que les votes étaient trop élevés… »

Un troisième a répondu: «Les gars, c’est profond. Ce dysfonctionnement avec les meilleurs morceaux quand ils ont montré Sammy et Jess au lieu de Whitney et Lochan était un signe… »

Un autre a tweeté: « Les gars que j’ai ont une théorie, la façon dont Love Island a joué les meilleurs morceaux de Jess et Sammys quand c’était censé être Whitney et Lochams, sûrement les clips sont sortis dans l’ordre de l’endroit où ils sont venus, je me demande si les piqûres étaient truquées et ça aurait dû être Jess et Sammy à la 2e place.

« quelque chose de louche ce soir, le désordre des clips, ella et ty en troisième position et jess et sammy gagnants… j’appelle truqué ! #loveisland », a déclaré un cinquième.

C’est une théorie des fans et ITV ne réparerait pas une émission.

D’autres ont affirmé avoir déterminé les gagnants de 2023 avant que l’hôte Maya ne les annonce à l’écran.

Beaucoup ont repéré un indice subtil qui a « révélé » le couple gagnant au début de la finale en direct à Majorque.

Habituellement, la paire debout sur le côté droit est couronnée gagnante.

Fidèles à eux-mêmes lundi soir, Jess et Sammy, tous deux âgés de 22 ans, se tenaient à droite et ont été annoncés par Maya, 28 ans, comme le couple triomphant.

Abordant leurs hauts et leurs bas, Jess, de l’ouest de Londres, a déclaré à l’animatrice Maya Jama: «J’ai l’impression que la route que j’ai parcourue est si inattendue, mais nous sommes ici maintenant.

« Quand nous avons été élus couple le moins compatible, j’ai eu l’impression que c’était un coup de pied dans les dents, je savais que ce que nous avions était spécial. »

Sammy, qui a dit qu’il aimait Jess dans son dernier discours plus tôt dans l’émission, a ajouté: « Pour moi, les sentiments sont une grande chose et je ne suis pas doué pour ça.

« Mais en même temps, quand vous avez une connexion comme celle-ci, vous finissez par revenir en arrière. »

Réfléchissant à leur séjour à Casa Amor, et tous deux revenant du plus grand single de test de la villa, le chef de projet du Kent a poursuivi : « Tout au long de Casa, beaucoup de choses vous remplissent la tête.

« Sachant que j’étais célibataire, qu’elle allait craquer, et le faire moi-même, j’ai tout de suite réalisé que je savais que j’avais fait la mauvaise chose.

« Et quand je l’ai vue trotter toute seule, j’ai su. »

Rex