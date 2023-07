Les fans de Love Island critiquent un insulaire pour avoir allumé les «larmes de crocodile» après un recouplage dramatique

Les fans de LOVE Island ont critiqué Ella Thomas pour avoir allumé les « larmes de crocodile » lors des retombées de Casa Amor ce soir.

Ella, 23 ans, est revenue à la villa avec la bombe newbie Ouzy See sur son bras.

Sa décision de se recoupler avec Ouzy, 28 ans, a laissé Tyrique, 23 ans, à la fois célibataire et furieux, car il a décidé de lui rester fidèle.

Après s’être calmés après le recouplage tendu, Ella et Tyrique ont eu une conversation dans le but de clarifier l’expérience de Casa Amor.

Ella a dit à Tyrique: « Je suis désolée, je sais que cela aurait été un choc fou pour vous. Je n’aurais jamais pensé en un million d’années que je serais prêt à apprendre à connaître quelqu’un.

Tyrique a dit: « Mais vous l’avez fait. »

Ella a expliqué: «Oui, mais me voici. Ouzy, je le connais déjà de l’extérieur, c’est quelqu’un qui juste avant que je n’arrive ici c’était sur le point d’être quelque chose mais ensuite je suis venu ici… Je n’ai pas été ouvert depuis que je suis arrivé ici, c’est juste toi. Tu as été tout mon temps ici et j’ai adoré ça.

Tyrique tient à partager son expérience Casa avec Ella en disant : « Voulez-vous entendre parler de mon expérience Casa ? Je n’ai rien fait… le fait que tu connaisses Ouzy avant rend la situation encore pire pour moi, pour être honnête… il y a clairement quelque chose là-dedans… »

S’ouvrant sur ses sentiments pour Ella, Tyrique a ajouté: « Nous avons décidé de fermer les choses, et maintenant vous l’avez fait. »

Alors que la conversation se poursuivait, il lui a dit : « Je suis resté là tout seul parce que mes sentiments pour toi sont sincères. Je n’ai jamais eu de toute ma vie des sentiments pour quelqu’un comme j’en ai pour toi et tu viens de tout gâcher en ramenant Ouzy.

Ella a ensuite fondu en larmes dans le vestiaire des filles et a sangloté: « C’est moi et lui fini. »

Catherine l’a rassurée : « Ce n’est pas fait », mais une Ella au cœur brisé a répondu : « Ouais, ça l’est.

Ella a continué à pleurer dans la salle de bain, ce qui a poussé Tyrique à la réconforter.

Il lui a dit : « J’ai beaucoup de sentiments pour toi, tout ça m’a fait mal. »

Malgré la performance émotionnelle d’Ella, certains fans ne l’ont pas achetée et l’ont qualifiée de « faux ».

L’un d’eux a écrit : « Les larmes de crocodile d’Ella ne trompent personne. Elle a fait son lit, maintenant il faut qu’elle s’y couche – avec Ouzy et non Tyrique.

Un autre a posté: « Ella mec, ça suffit avec les larmes de crocodile », tandis qu’un troisième a commenté: « Désolé Ella princesse prissy mais les larmes de crocodile ne peuvent pas couler pour de vrai à mon avis. »

Un quatrième a fait écho: « Ella s’est jouée, des larmes de crocodile maintenant, ça me semble faux. »

Ce téléspectateur a ajouté: « Ella, tes larmes de crocodile n’empêcheront pas le jeu de redémarrer et tu ne le récupéreras jamais. »

