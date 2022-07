Les fans de Love Island critiquent l’hypocrite Paige pour sa réaction furieuse aux nouvelles bombes

La star de LOVE Island, Paige Thorne, a eu les plumes ébouriffées par l’arrivée de la bombe Nathalia Campos hier soir.

Quatre nouveaux candidats, dont l’étourdissant brésilien, ont fait sensation lorsqu’ils sont entrés dans la villa pour tenter de séparer les couples.

Mais Paige, 24 ans, a été qualifiée d’hypocrite pour avoir réservé un accueil glacial à Nathalia après qu’elle ait réprimandé Jacques O’Neill pour sa réaction à la bombe Adam Collard – avec qui elle est maintenant en couple.

Un fan a déclaré sur Twitter: “Quand Paige a dit” ne puis-je pas juste avoir celui-ci “… tu avais Jacques juste LÀ bébé.”

Un troisième a tapé : « Le fait que Paige ait connu tous les mecs qui voulaient la connaître quand elle était avec Jacques. Mais elle veut qu’Adam soit fermé pour elle car il a déjà trouvé quelque chose de spécial. Donne du sens »

Et un quatrième a déclaré: «La façon dont Paige est secouée par Nathalia est drôle. Je jure que Jacques a été secoué par Adam de la même manière, non ? »

Alors que le drame se déroulait jeudi soir, Paige s’est débattue et a fondu en larmes à cause de Nathalia emmenant Adam à un rendez-vous.

Les sentiments de Paige ne sont pas passés inaperçus auprès des autres insulaires, avec Indiyah Pollack disant “J’aime Paige, mais elle est secouée”, alors qu’elle se trouvait dans la cabane de plage.

Après que Nathalia, née au Brésil, ait choisi Adam pour sortir avec lui, Paige s’est confiée à sa compatriote Gemma Owen.

Au cours de l’échange larmoyant, Paige a déclaré à Gemma: “Adam est entré et j’ai l’impression que depuis le début, c’est presque trop beau pour être vrai. Sûrement comme si ça ne va pas être aussi facile, je sais juste que ce n’est pas le cas.

« Ça n’a jamais été pour moi, ça n’a pas du tout été ici pour moi. Alors, pourquoi serait-ce différent ? »





Elle a ajouté: “De toute façon, c’est un mec super dragueur et il peut discuter pendant des jours et ils sont [the bombshells] ne va pas se la couler douce et juste avoir une conversation normale. Ils vont sortir tout ce qu’ils peuvent du sac.

S’exprimant dans la cabane de plage peu de temps après, Paige a déclaré: “Maintenant que je suis assise ici en y pensant, j’ai littéralement mal au ventre.”

Malgré les inquiétudes initiales de Paige, elle a été surprise par une fin heureuse alors que l’épisode touchait à sa fin. Après l’avoir prise à part pour discuter de son rendez-vous avec Nathalia, Adam a rassuré son partenaire qu’il ne s’intéressait qu’à elle et voulait rendre leur relation “exclusive”.

Il a dit à Paige : “Je ne veux pas mettre de pression sur cette situation, mais en même temps, j’ai passé le meilleur moment avec toi et j’ai toujours le meilleur moment chaque jour…

“Quand je suis sorti du rendez-vous, j’étais comme, je veux être fermé à 100%. Je ne suis pas vraiment gêné d’apprendre à connaître quelqu’un d’autre.

“Vous êtes la seule personne avec qui je peux dire que je peux voir cela fonctionner réellement.”

Il a ajouté: “Je déteste le mot exclusif, mais je veux aussi l’utiliser, car c’est ce que je ressens en ce moment et je ne vois pas cela changer.”

Love Island continue sur ITV2 et ITV Hub.

