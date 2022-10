Les fans de Love Island craignent que le couple préféré ait SPLIT après des messages cryptés et des tweets supprimés

Les fans de LOVE Island sont inquiets que les gagnants Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti se séparent – ​​après avoir repéré des messages cryptés et des tweets supprimés.

Les favoris des fans – qui ont eu une relation tumultueuse à l’intérieur de la villa – ont semblé aller de mieux en mieux depuis la fin du spectacle.

Éclaboussure

Ekin-Su avec son petit ami Davide lors de son événement Oh Polly la semaine dernière[/caption]

Instagram

Le joueur de 28 ans était à Rome pour travailler le week-end[/caption]

Mais ces derniers jours, alors qu’Ekin-Su travaille sur une séance photo à Rome, son homme italien est sorti faire la fête à Ibiza.

Tweetant aux petites heures du samedi matin, Ekin-Su a déclaré: “Priorités … hmm.”

Le message a depuis été supprimé, mais a ensuite déclaré aux fans : « À tous mes fans qui me soutiennent tout le temps. Je vous aime…

“Ekin fera toujours les bons choix #trust #watchthisspace.”

EN SAVOIR PLUS SUR EKIN-SU ÉTIQUETTE DE PRIX Le salaire ÉNORME de Dancing On Ice d’Ekin-Su révélé ‘sa perte’ Ekin-Su révèle un ultimatum trompeur alors qu’elle rejoint Dancing on Ice

Elle a ajouté: “Mes fans signifient le monde pour moi. Ne vous inquiétez pas les gars je prends note !

“Et croyez-moi, je vous aime tous tellement.”

Le Sun a contacté les représentants des deux stars pour commentaires.

Ekin-Su semblait plus heureuse hier après avoir eu une journée de congé pour prendre soin de soi.





“Mon premier jour de congé en 2 mois et mec c’est incroyable”, a-t-elle écrit.

“Nous avons fait une belle sieste l’après-midi. Je suis allé au gymnase, j’ai lu un livre et j’ai commandé une pizza. Je me sens à nouveau moi-même…”

Elle a ajouté: “Un si bel amour de la part de mes fans…. Honnêtement, je vous considère tous comme mes amis.

Le délice turc Ekin-Su s’est assis avec The Sun la semaine dernière lors de son événement Oh Polly et a parlé de sa relation avec l’étalon italien Davide.

Depuis qu’Ekin-Su a remporté l’émission ITV2 avec Davide en août, le couple a mis en sac leur propre émission dérivée d’ITV Ekin-Su & Davide: Homecomings, qui les verra entreprendre deux voyages d’une vie dans l’Italie bien-aimée de Davide et Ekin- La ville natale de Su en Turquie.

Ekin-Su a révélé son ultimatum si Davide s’égarait un jour – et cela s’applique également à elle.

La jeune femme de 28 ans dit qu’elle le laisserait tomber s’il trompait un jour, disant qu’être dans une relation est une question de “confiance” et qu’elle dirait “au revoir” et passerait à quelqu’un de nouveau.

Ekin-Su a déclaré au Sun : “Davide attire l’attention, je reçois l’attention.

« Vous devez faire confiance à votre partenaire. S’ils trichent, ils trichent. C’est leur perte.

“Vous êtes le prix, donc ‘bye bye’ et à la prochaine personne. Je voudrais que Davide fasse de même si je trichais.

Ekin-Su a déclaré qu’ils étaient les plus grands partisans l’un de l’autre – et qu’ils prévoyaient même d’emménager ensemble pour Noël.

Davide est ma sécurité. Je me sens parfois perdu sans lui

Ekin-Su

« Nous travaillons parce que nous sommes la même personne », explique Ekin-Su.

« Nous nous ressemblons beaucoup – peut-être trop.

« Il me comprend sans que je parle et vice versa.

« Nos cultures sont très similaires – je suis turc, il est italien, nous sommes tous les deux fougueux. Beaucoup de choses sont les mêmes.

En savoir plus sur le soleil UN COMPTABLE Martin Lewis révèle un moyen de calculer le coût de fonctionnement des appareils électroménagers Débat sur les colorants Ma fille a demandé à se teindre les cheveux – j’ai cédé mais les trolls m’ont claqué

“Notre relation a tellement changé depuis que nous avons quitté Love Island. C’est tellement plus authentique et proche.

« Je le comprends. Je suis là pour l’aider et il est là pour m’aider. Il est ma sécurité. Je me sens parfois perdu sans lui. C’est la pure vérité.

Éclaboussure

L’actrice turque est le nouveau visage d’Oh Polly[/caption]

Getty