Les fans de LOVE Island craignent que Lana Jenkins et Ron Hall se soient séparés, après avoir remarqué qu’elle avait supprimé des commentaires à son sujet sur TikTok.

Le couple, qui s’est classé deuxième de la série d’hiver de cette année de l’émission ITV2, n’a cessé de se renforcer depuis son retour au Royaume-Uni en mars.

Rex

Mais dans une tournure surprise des événements, la maquilleuse Lana, 25 ans, a suscité des inquiétudes avec sa dernière activité sur les réseaux sociaux.

En plus de supprimer certaines références au conseiller financier, également âgé de 25 ans, elle a posté sur le fait de passer du temps seule.

Lana a écrit dans une histoire Instagram: « J’ai passé quelques jours à être en bonne santé et à prendre du temps pour moi, mais j’ai deux semaines chargées à venir, donc c’est de retour. »

Le couple a eu un problème – la distance qui les sépare car Ron est basé dans l’Essex et Lana vit à Manchester.

Bien qu’ils vivent à plus de 200 miles l’un de l’autre, ils se voyaient aussi souvent qu’ils le pouvaient et avaient l’intention d’emménager ensemble.

Ron a récemment déclaré au Sun : « Ce n’est pas pour toujours. Dans chaque relation, à un moment donné, il est naturel d’emménager ensemble.

« C’est bizarre qu’on reçoive tant de questions comme ‘quand emménagez-vous?’ et tu es comme… en gardant à l’esprit que nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois, l’un de ses grands objectifs et l’un de mes grands objectifs est d’acheter un endroit là-haut, et ici, d’avoir nos propres bases.

« Ensuite, quand nous serons prêts, cela pourrait prendre six mois, un an, deux ans, je ne sais pas, puis nous achèterons ensemble.

«Je me vois monter là-haut, je peux. J’ai l’impression que quitter mes amis et ma famille serait difficile, mais pour elle, je le ferais. Je m’en fiche. Ce serait donc la profession naturelle.

« Mais en ce moment, nous sommes sortis cinq/six semaines, je pense que nous passons six ou sept jours d’intervalle, tout le monde m’a en quelque sorte grillé, je pense, quand j’ai dit qu’elle me manquait.

« Quand je ne suis pas avec elle, c’est en fait assez difficile. C’est bien dur.

Ron et Lana n’ont pas eu les manèges les plus fluides dans la villa.

Les deux se sont couplés le premier jour, mais le cinquième jour, Ron s’est recouplé avec Tanyel Revan et le beau gosse a voulu explorer leur connexion.

Au jour 10, Ron s’était à nouveau recouplé avec la bombe Ellie Spence, laissant Lana vidé.

Pendant ce temps, Lana a été laissée en couple avec Aaron Waters, et a décidé plus tard qu’elle voulait voir si elle pouvait voir une étincelle avec Casey O’Gorman.

Après avoir exploré sa connexion avec Casey, Lana a décidé que Ron était l’homme qu’il lui fallait.

Instagram