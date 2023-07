Les fans de Love Island craignent que Kady ne brise le cœur d’Ouzy alors qu’elle passe à autre chose avec lui – malgré son petit ami secret

Les fans de LOVE Island sont convaincus qu’Ouzy est sur le point d’avoir le cœur brisé après avoir craqué avec Kady McDermott.

Le mannequin écossais, 28 ans, est revenu dans la villa principale avec Ella Thomas lors du recouplage de Casa Amor.

Les téléspectateurs d’ITV2 sont convaincus que Kady a un petit ami à l’extérieur[/caption]

Mais dans les 48 heures, Ella a changé d’avis et a ravivé sa romance avec Tyrique Hyde, laissant Ouzy célibataire.

Il a depuis attiré l’attention de la légende de Love Island, Kady, 28 ans, qui est revenue à la villa cette série pour une seconde tentative d’amour.

Mais de nombreux fans se sont précipités sur Twitter pour avertir Ouzy suite aux rumeurs selon lesquelles Kady aurait déjà un petit ami à l’extérieur.

L’un d’eux a écrit: « En fait, je ne déteste pas Ouzy avec Kady, mais tout ce » Kady a un petit ami à l’extérieur « m’embrouille toujours. »

Un autre a posté : « Kady a un petit ami à la maison. Pourquoi elle déménage à Ouzy pour de vrai, elle devient confuse.

Un troisième a plaisanté: « Oui Kady, Ouzy ressemble à ton petit ami à la maison. »

Cela vient après que The Sun a révélé que Kady sortait avec Liam Greer depuis plus d’un an.

La bombe brune, 27 ans, est revenue de manière sensationnelle à l’émission de rencontres à succès la semaine dernière après avoir trouvé la gloire dans la série 2016.

Mais les fans se sont rapidement méfiés de sa réticence à trouver l’amour même si elle a été couplée dans la série avec le beau Zachariah Noble, 25 ans.

Le Sun on Sunday peut désormais révéler l’identité de l’homme avec qui elle sort depuis plus d’un an.

En février 2022, Kady et Liam, 30 ans, ont profité d’une escapade romantique pour la Saint-Valentin à l’hôtel 5 étoiles Bvlgari de Londres.

Le couple s’est envolé pour une pause somptueuse aux Maldives le mois suivant – mars 2022 – puis ils ont été photographiés ensemble en vacances à Ibiza en septembre de la même année.

Des voisins ont déclaré l’avoir souvent vu ces dernières semaines avec Kady aller ensemble au gymnase et au supermarché ou promener son chien Koby.

Il a été vu aller et venir de sa maison en peluche Herts la semaine avant l’arrivée de Kady dans la villa Love Island le 22 juin.

Lorsque The Sun on Sunday a approché Liam la semaine dernière et lui a posé des questions sur Kady, il a dit: « Je n’ai rien à dire à ce sujet. »

Une source a déclaré: «Kady est restée discrète sur son homme mystérieux Liam après des relations et des séparations de haut niveau.

«Elle aurait dû être au courant de l’enquête policière car les détectives sont allés le chercher chez elle.

« Cela pourrait être la raison pour laquelle leur relation a été entourée de secret – mais cela ne les a pas empêchés de se renforcer. »