Les fans de Love Island ‘craignent pour Millie et Liam’ après s’être réunis après avoir repéré un ‘indice’ dans leurs publications Instagram adorées

La paire gagnante de l’émission de jumelage s’est séparée l’été dernier, mais a semblé confirmer qu’ils donnaient une autre chance alors qu’ils posaient pour une photo de vacances avec un chanteur.

Les fans de Love Island craignent pour Millie Court au milieu de ses retrouvailles avec Liam Reardon

Le couple profite d'un voyage ensoleillé

Les tourtereaux se sont séparés l'été dernier

Dans l’extrait de leurs vacances, l’heureux couple de Love Island avait l’air aimé, avec Millie, 26 ans, affichant un immense sourire et Liam, 23 ans, souriant également d’une oreille à l’autre.

Pourtant, les fans ont signalé une série d’indices qui, selon eux, sont synonymes de problèmes au paradis.

Celles-ci se concentrent sur le fait que l’ancienne acheteuse d’ASOS, Millie, a donné un aperçu de Liam sur ses réseaux sociaux – alors qu’il n’a offert que des clichés de lui-même.

Ils se sont tournés vers Reddit pour suggérer que cela signifie que Millie est plus investie que le Gallois Liam.

L’un d’eux a écrit sur un fil récent pour exprimer ses inquiétudes en disant: « Peut-être que j’en lis trop, mais cela semble emblématique de toute leur relation qu’elle poste des photos de leurs bras l’un à côté de l’autre et qu’il poste la même photo avec juste lui. »

Un autre a ajouté: «Mes pensées exactement! Comme une fille, il devrait mourir d’envie de vous publier sur ses réseaux sociaux après avoir rompu avec vous. Pas l’inverse ! »

Un troisième a écrit: « Lol, je pensais la même chose. Triste vraiment.

Un autre fan en colère a ajouté: « La façon dont elle poste ses deux bras et il n’a pas besoin de se LEVER. »

L’un d’eux a alors réfléchi: « Je trouve juste triste que Liberty et Millie soient sur la même saison, et Liberty a envoyé le message que vous ne devriez jamais vous contenter de quelqu’un qui ne vous mérite pas, tandis que Millie, qui a remporté l’émission, a envoyé l’exact message contraire.

Plus tôt cette semaine, les fans étaient convaincus que Millie était en vacances avec Liam après que des adeptes aux yeux d’aigle aient repéré son tatouage au bras dans l’une des vidéos de Millie.

« J’ai aperçu le tatouage de Liam », a écrit l’un d’eux, et ils n’étaient pas seuls, un autre a dit : « Moi aussi ».

Liam a parlé d’avoir une femme dans sa vie, mais a été très timide quant à l’identité de cette femme.

Il a dit : « Il y a quelqu’un dans ma vie, oui. Je ne cite pas encore de noms.

S’adressant à MailOnline, Liam a ajouté: «Je les connaissais déjà de toute façon. Je viens juste de retrouver un vieil ami. Et oui, nous sortons juste ensemble depuis maintenant.

Alors que Millie et Liam semblent déterminés à garder leur romance privée cette fois-ci, sa meilleure amie et ancienne star de Love Island, Chloe Burrows, a accidentellement confirmé la réunion plus tôt cette semaine.

Chloé diffusait en direct alors qu’elle et sa copine Millie relayaient une commande à emporter chinoise par téléphone.

Un accent gallois masculin pouvait être entendu à l’autre bout de l’appel, ce qui rendait évident qu’ils disaient à Liam quelle nourriture prendre.

À un moment donné, ils lui ont même demandé s’il voulait un Coca Zero, avant que Chloé n’imite son accent.

Le Sun a révélé que le couple avait ravivé leur romance en avril.

Les fans affirment que Millie a déployé plus d'efforts pour inclure Liam dans ses histoires et ses publications sociales que lui