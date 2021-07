Les fans de Love Island convaincus que Teddy abandonnera Faye et greffera Lucinda si Brad est largué ce soir

Les fans de LOVE Island pensent que Teddy Soares va passer de Faye Winyter à Lucinda si Brad est expulsé de la villa ce soir.

Les téléspectateurs ont repéré hier soir un indice que la bombe est sur le point d’abandonner Faye, 26 ans, pour la beauté de Brighton.

Les fans de Love Island sont convaincus que Teddy quittera Faye et greffera Lucinda si Brad rentre chez lui ce soir[/caption]

Les téléspectateurs pensent qu’il a le béguin pour sa collègue bombe Lucinda[/caption]

Cela vient après que Faye, émotive, ait dit à Sharon et Kaz hier soir qu’elle aimait Teddy mais qu’elle avait du mal à faire confiance aux hommes et qu’elle ne voulait pas « tomber vite ».

Plus tard, il a été révélé que Brad McLelland ou Lucinda Stafford étaient destinés à être séparés après avoir été élus couple le moins compatible.

Sentant l’intérêt de Teddy pour Lucinda, un fan a déclaré: « Lucinda est le type de Teddy. Une fois que Brad est parti, il largue Faye … »

Après avoir vu un spoiler pour l’épisode de ce soir, un autre téléspectateur a tweeté : « Oh mec, pourquoi Faye pleure-t-elle ? Ah et si Lucinda restait et que Teddy se déplaçait vers elle ?? »

Un autre a écrit : « Brad pour aller Teddy vider Faye pour Lucinda – PRONTO. Vous l’avez entendu ici la première fois. »

Plus tôt dans la journée, Love Island a partagé une bande-annonce pour l’émission de ce soir, qui a révélé que Faye pleurait loin du groupe avec Kaz Kamwi et Sharon Gaffka la réconfortant.

Les trois femmes ont été vues avec des joues tachées de larmes – après que le drame de la villa de ce soir ait vu un insulaire lancer l’émission ITV2.

Dans le clip, Faye, 26 ans, tient sa tête dans ses mains et dit : « Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire de faux. »

Avec Kaz qui répond : « Je t’entends, je t’entends en fait. Je suis tellement sous le choc.

Comme l'ajoute Sharon : « Je ne m'attendais pas à ça. »









Brad et Lucinda seront confrontés à la tâche la plus difficile de la série jusqu’à présent – ​​décider lequel d’entre eux sera largué de la villa.

Dans une tournure brutale que personne n’a vu venir, la paire a été élue la moins compatible par les téléspectateurs hier soir et sera donc séparée ce soir.

Mais le casting aura à peine le temps de verser des larmes sur le départ de Brad ou de Lucinda – car les patrons ont aligné une nouvelle bombe brûlante qui sera présentée demain.