Les fans de LOVE Island sont convaincus d’avoir repéré un « échec de montage » après qu’Hugo soit passé de la piscine au lit de repos en « secondes ».

Le professeur d’éducation physique a été vu en train de se baigner dans l’eau rafraîchissante, faisant des allers-retours, tandis que d’autres insulaires le félicitaient pour ses compétences en natation.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

3 Hugo est passé de la piscine au lit de repos en quelques « secondes » Crédit : ITV

3 Les filles l’avaient regardé dans la piscine quelques instants avant Crédit : ITV

Mais les fans sont restés confus lorsque quelques secondes plus tard, Hugo, 24 ans, est apparu sur le lit de repos avec Chloe Burrows avec des « cheveux frais » et ses chaussures.

Chloé, 25 ans, a déjà été vue en train de jaillir de sa capacité à nager alors qu’elle était assise au bord de la piscine, en disant: « Tu es très bonne en natation. »

Les amis ont ensuite partagé un câlin sur les emblématiques chaises longues blanches, où le joueur de cricket de la police britannique a caressé le derrière de la blonde avec sa main.

Malgré cela, les téléspectateurs étaient plus préoccupés par la coupure entre les deux scènes, faisant apparaître Hugo sauter de la piscine au lit.

Une personne a écrit à Twitter à côté d’emojis rieurs : « Hugo est passé de la natation au lit avec ses chaussures dans une seconde chaude sur Love Island. »

Un autre récit a remis en question les mouvements magiques : « Hugo n’était-il pas en train de nager il y a une seconde ? #LoveIsland.

« Hugo nageait il y a 2 secondes comment est-il sur le lit ? » un troisième a sonné, tandis qu’un quatrième a dit: « Est-ce que quelqu’un d’autre a remarqué Hugo là-bas? »

LES ÎLES BOUGENT COMME PAR MAGIE ?

Ce n’est pas la première fois que les fans remarquent des problèmes avec le montage de l’émission, car les téléspectateurs se sont laissés perplexe la nuit dernière lorsque Kaz est apparu comme par magie au milieu d’une scène.

Hugo, Aaron et Liam discutaient du double dumping d’AJ et de Danny sur les lits extérieurs immédiatement après l’événement dramatique.

Alors que la conversation se terminait et que Liam se levait pour partir, Kaz apparut soudainement allongé au milieu du lit.

Le seul problème est qu’elle n’avait pas fait partie de la conversation du trio ou même été vue nulle part pendant celle-ci.

Mais la façon dont elle était confortablement allongée entre les garçons suggérait qu’elle était là depuis un certain temps.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter: « Comment les garçons ont-ils magique Kaz là-dedans !! »

Un autre a déclaré: « Quelqu’un d’autre a remarqué Kaz surgit comme par magie sur le lit quand Liam Aaron et Hugo se sont levés ???

Peu de temps avant la gaffe, la villa était rongée par la tension alors que six insulaires faisaient face à la botte.

Danny et AJ affrontaient Toby, Teddy, Lucinda et Chloé – avec un garçon et une fille largués.

Les deux débutants – qui n’ont fait leur arrivée dans la villa que la semaine dernière – ont été envoyés faire leurs bagages après délibération des concurrents sûrs.

Hugo est venu à la rescousse de Chloé sur Love Island après que Toby l’ait piégée lors d’un recouplage de choc

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island