Les fans de Love Island choqués alors que Millie et Liam se moquent sauvagement de la voix de Lucinda

Les fans de LOVE Island sont devenus hystériques après que Millie Court et Liam Reardon se soient sauvagement moqués de la voix de Lucinda Strafford.

Dans l’épisode Unseen Bits d’hier soir, l’administratrice Millie, 24 ans, et le maçon gallois Liam, ont taquiné les fans avec leur impression hilarante de leur compatriote insulaire Lucinda.

3 Les fans de Love Island étaient hystériques à l’impression de Millie et Liam sur la voix de Lucinda Crédit : Érotème

3 La paire a imité la voix « pleurnicharde » de la boutique de mode Crédit : Érotème

Les téléspectateurs d’ITV2 ont eu droit à un clip effronté de la paire imitant la voix des propriétaires de boutiques de mode.

Au cours d’une conversation, Millie a dit à Liam que le chlore rendait les cheveux blonds des filles verts.

La beauté d’Essex Millie a déclaré: « Certains cheveux des filles deviennent verts … à cause du chlore. »

Le constructeur hunky a répondu: « Soyez prudent. »

Millie a poursuivi: « Je tressait les cheveux de Lucinda et il y avait des mèches vertes dedans. »

Liam a demandé à sa partenaire Millie si elle avait parlé à Lucinda du faux pas de teinture capillaire, lui imitant ensuite la voix de Lucinda: « Oh non …. »

Millie a décidé de donner le meilleur d’elle-même à son amie Lucinda, elle a plaisanté: « Elle était comme » oh mon dieu… tu plaisantes.

Liam a continué à imiter la beauté blonde en disant: « Est-ce vraiment? Qu’est-ce que je vais faire? »

Plusieurs fans ont afflué pour commenter sur place les impressions, avec un seul écrit: « Millie et Liam se moquent de la voix pleurnicharde de Lucinda. Top notch. #loveisland »

Un autre a posté: « Liam et Millie se moquant de la voix de Lucinda sont parfaits. #loveisland »

Un troisième a ajouté : « Pas Liam et Millie qui se moquent de la voix de Lucinda… vous savez que ça les agace tous. #loveisland »

LE FACTEUR ‘ICK’

Plus tôt dans l’émission, les filles ont révélé ce qui leur donne le facteur « ick ».

Ils ont déclaré que les hommes qui pensent qu’ils sont beaux ou qui pensent qu’ils peuvent danser dans un club étaient de gros icks, avant qu’on ne demande à Millie si elle en avait déjà remarqué chez Liam.

Millie a déclaré que le maçon gallois avait commis un énorme coup alors qu’ils étaient dans la cachette la nuit précédente.

Elle a révélé qu’elle avait commencé à chanter une fois au lit et a ajouté : « C’est la seule chose où je me dis ‘non, non, non, non… arrête de chanter.' »

Mais les téléspectateurs ne savaient pas avec quoi Millie avait un problème, avec un écrit: « Liam peut vraiment chanter cependant! Je ne vois pas pourquoi cela donne la piqûre à Millie. »

Un autre a tweeté: « Eh bien, Liam peut me chanter n’importe quoi, mec. »

Un troisième a écrit : « Liam peut chanter. Sa personnalité lui est volée dans les épisodes de la semaine. »