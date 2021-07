Les fans de Love Island choqués alors qu’Aaron et Lucinda sont largués – mais le couple d’amitié Hugo et Chloé est sauvé

Les fans de LOVE Island ont été stupéfaits ce soir lorsque le couple d’amis Chloe et Hugo ont été sauvés par le public – mais Lucinda et Aaron se sont sauvagement largués.

La paire a été montrée par la porte arrière après avoir atterri dans les deux derniers aux côtés de Faye et Teddy – et les téléspectateurs ne pouvaient pas le croire.

2 Lucinda et Aaron ont été largués ce soir

2 Mais le couple d’amis Chloé et Hugo ont été sauvés

Les débutants Abigail et Tyler, ainsi que leurs partenaires Toby et Kaz ont été exemptés du vote en raison de leur récente arrivée.

Liberty et Jake, puis Millie et Liam – les deux couples les plus établis de la villa – ont ensuite été votés en sécurité, avec une onde de choc lorsque Toby a reçu un SMS disant que son ex Chloé était en sécurité avec son ami Hugo.

Cela signifiait que les deux derniers couples étaient Faye et Teddy, et Lucinda et Aaron – ce dernier recevant le moins de votes.

Leurs compatriotes insulaires, dont Millie et Hugo, ont été laissés en larmes par leur sortie – mais ils ont insisté sur le fait que partir ensemble était le meilleur scénario.

C’était la troisième fois que Lucinda était au bas d’un vote public, et elle avait perdu son premier partenaire Brad à cause d’un dumping lorsqu’ils devaient choisir entre eux qui partaient après avoir été votés les moins compatibles.

Je pense que certains d’entre vous ont raté le mémo, c’est Love Island pas Friendship. Fan de Love Island

Elle a ensuite été larguée une deuxième fois lorsque le public ne l’a pas soutenue, mais le nouveau venu AJ est parti à la place.

Malgré la séquence constante d’apparitions en bas, les téléspectateurs ont été choqués que Lucinda et son partenaire n’aient pas reçu plus de votes que Hugo et Chloé – qui ne sont même pas impliqués de manière romantique.

S’adressant à Twitter, un fan furieux a écrit: « Je pense que certains d’entre vous ont raté le mémo, c’est Love Island pas Friendship.

« Chloé et Hugo auraient dû être renvoyés chez eux, Chloé a plus de vies qu’un chat. »

Un autre a convenu: « Nous sauvons les couples d’amitié maintenant?! Wtf. »

Un troisième a fait écho : « Pourquoi avez-vous tous voté pour ce couple d’amis inutiles ! Les insulaires n’ont pas besoin d’un serveur d’arrière-plan !

Bien qu’elle ait reçu le sceau d’approbation du public, Chloé a rejeté les avances d’Hugo plus tard dans l’épisode – laissant les fans à la maison grincer des dents.

Il a suggéré qu’ils exploraient une autre facette de leur couple car « des choses étranges se sont produites », mais elle a fermement rejeté la suggestion – insistant sur le fait que cela ne devrait pas être quelque chose qu’ils « forcent ».

