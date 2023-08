Les fans de Love Island affirment qu’ils connaissaient les gagnants avant la grande révélation de Maya Jama après avoir repéré un indice majeur

Les téléspectateurs de LOVE Island ont affirmé avoir déterminé les gagnants de 2023 avant que l’hôte Maya Jama ne les annonce à l’écran.

Beaucoup ont repéré un indice subtil qui a « révélé » le couple gagnant au début de la finale en direct à Majorque.

Rex

Habituellement, la paire debout sur le côté droit est couronnée gagnante.

Fidèles à eux-mêmes lundi soir, Jess et Sammy, tous deux âgés de 22 ans, se tenaient à droite et ont été annoncés par Maya, 28 ans, comme le couple triomphant.

Ils se sont affrontés avec les favoris des bookmakers Whitney et Lochan dans la finale tendue, mais les fans ont déclaré qu’ils avaient pu identifier Jess et Sammy comme le roi et la reine de l’île grâce à l’indice.

L’un d’eux a déclaré sur Twitter: « J’ai su dès que je les ai vus debout à droite, que Jess et Sammy étaient les gagnants. »

Un autre a écrit: « Il semble que la théorie sur la position du vainqueur à la gauche de l’hôte ait un certain poids. »

Et un fan qui voulait que Whitney et Lochan gagnent, a déclaré: « J’espère que Whitney et Lochan se tiennent à la gauche de Maya lorsqu’elle annonce le gagnant. »

L’année dernière n’a pas été différente, car Ekin-Su et Davide ont remporté le jackpot de 50 000 £ après s’être vu attribuer la place de la chance.

La théorie a même fonctionné pour la première série hivernale de l’émission en 2021, lorsque Finley Tapp et Paige Turley ont remporté le prix de 50 000 £ en se tenant à gauche de la nouvelle animatrice Laura, apparaissant à droite pour les téléspectateurs à la maison.

Au cours des années précédentes, Dani Dyer et Jack Fincham, Amber Davies et Kem Cetinay, Cara De La Hoyde et Nathan Massey et Jess Hayes et Max Morley ont tous été placés dans la même position devant le public du studio avant d’être annoncés comme les gagnants.

La seule année où ce n’était pas correct était en 2019, quand Amber Gill et Greg O’Shea ont stupéfié la nation en gagnant après seulement 12 jours de fréquentation.

D’autres fans se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur frustration face au résultat final.

Tyrique Hyde et Ella Thomas sont arrivés troisièmes, tandis que Zach Noble et Molly Marsh ont terminé quatrièmes.

Les téléspectateurs se sont interrogés sur le résultat final, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : « Cette émission est une solution, comment Sammy et Jess peuvent-ils gagner ? Je suis toujours choqué par le même gars qui n’a pas trouvé Jess attirante. »

Un autre a déclaré: « Je ne serai jamais convaincu que Love Island n’est pas une solution au-delà de cette saison, car qui a voté pour Jess et Sammy ?! »

Un troisième a posté: « C’est une solution, il n’y a aucun moyen. »

Un quatrième a écrit : « FIX !! Absolument dégoûté que Whitney & Lochan n’aient pas gagné. Éteignez ça tout de suite.

Bien qu’ils soient les favoris des bookmakers pour gagner et qu’ils soient en tête du sondage du Sun demandant qui gagnerait la série, Lochan et Whitney ont raté de peu.

Rex