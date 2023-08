Les fans de Love Island affirment que le spectacle est «réparé» après que le résultat final du choc ait laissé passer les favoris

Les fans de FURIOUS Love Island affirment que le spectacle est corrigé après que Sammy Root et Jess Harding ont remporté le prix de 50 000 £.

Le couple, qui était auparavant élu le moins compatible par leurs compatriotes insulaires, a triomphé de Whitney Adebayo et Lochan Nowacki, qui ont terminé deuxièmes.

Tyrique Hyde et Ella Thomas sont arrivés troisièmes, tandis que Zach Noble et Molly Marsh ont terminé quatrièmes.

Les téléspectateurs se sont interrogés sur le résultat final, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : « Cette émission est une solution, comment Sammy et Jess peuvent-ils gagner ? Je suis toujours choqué par le même gars qui n’a pas trouvé Jess attirante. »

Un autre a déclaré: « Je ne serai jamais convaincu que Love Island n’est pas une solution au-delà de cette saison, car qui a voté pour Jess et Sammy ?! »

Un troisième a posté: « C’est une solution, il n’y a aucun moyen. »

Un quatrième a écrit : « FIX !! Absolument dégoûté que Whitney & Lochan n’aient pas gagné. Éteignez ça tout de suite.

Bien qu’ils soient les favoris des bookmakers pour gagner et qu’ils soient en tête du sondage du Sun demandant qui gagnerait la série, Lochan et Whitney ont raté de peu.

Ils ont été gracieux dans la défaite, appelant Sammy et Jess leurs vainqueurs.

L’esthéticienne Jess, 22 ans, a été la première insulaire à entrer dans la villa il y a huit semaines et Sammy, également âgée de 22 ans, est entrée comme une bombe une semaine plus tard.

Jess a déclaré à l’hôte Maya avant qu’ils ne soient révélés comme les gagnants : « J’ai l’impression que la route que j’ai parcourue est si inattendue, mais nous sommes là maintenant. »

Sammy, qui a dit à Jess qu’il l’aimait dans son discours final, a déclaré: « Pour moi, les sentiments sont une grande chose et je ne suis pas doué pour ça, mais en même temps, quand vous avez une connexion comme celle-ci, vous finissez par aller dos. »

Jess a ajouté: « Quand nous avons été élus couple le moins compatible, j’ai l’impression que c’était un coup de pied dans le dentsje savais que ce que nous avions était spécial.

Réfléchissant à leur séjour à Casa Amor et revenant tous les deux du single de test de la villa, Sammy a déclaré: « Tout au long de Casa, beaucoup de choses vous remplissent la tête, sachant que j’étais célibataire, elle va craquer, et en faisant cela, j’ai réalisé tout de suite Je savais que j’avais fait la mauvaise chose, et quand je l’ai vue trotter toute seule, j’ai su.

