Les fans de Love Island affirment que la fille est «un drapeau rouge ambulant» après avoir repéré trois indices

Les fans de LOVE Island ont affirmé que l’une des nouvelles filles était un “drapeau rouge ambulant” après avoir repéré trois indices.

Les téléspectateurs de la populaire émission de rencontres ITV2 se sont tournés vers les médias sociaux lors du premier épisode de la nouvelle série d’hiver hier soir.

Érotème

Les fans ont qualifié Olivia de “drapeau rouge ambulant”[/caption] Érotème

La star s’est associée à Will hier soir[/caption]

Les fans de Love Island ont déjà exprimé leurs opinions brutales sur les nouvelles stars, notamment en en qualifiant une de “drapeau rouge”.

Des dizaines de téléspectateurs se sont opposés à Olivia Hawkins, qui a fini par se coupler avec Will Young dans le premier épisode.

Ring girl Olivia, 27 ans, a déclaré aux caméras qu’elle cherchait l’amour dans la série, bien qu’elle n’ait jamais eu de relation.

La star s’est rapidement associée à la star de TikTok Will Young après avoir tenté de voler Kai Fagan à sa co-star Anna-May Robey.

Lors du recouplage, Olivia a choisi de se coupler avec Kai, 24 ans, bien qu’il ait déjà été choisi par Anna-May, 20 ans.

Cependant, les fans n’ont pas tardé à souligner que Will, 23 ans, et Kai, étaient plus jeunes qu’elle – malgré d’autres insulaires prêts à se coupler qui avaient le même âge.

Au fur et à mesure que le sujet a été abordé dans la conversation, Olivia a été vue en train de cacher son âge – car elle a révélé qu’elle voulait “garder le silence”.

Les fans ont inondé les médias sociaux pour riposter, car ils ont qualifié la star de “drapeau rouge ambulant” sur les actions.

“Voler un homme, cacher son âge au gars, 27 ans et n’avoir jamais été en couple, des drapeaux rouges à gogo”, a écrit un téléspectateur.

Un autre a convenu sur Twitter : « Cette histoire d’âge est un drapeau rouge, je suis désolé ? Qu’est-ce que tu veux dire par ‘gardons le silence’ ?”

« Olivia avec les drapeaux rouges… », a déclaré un troisième, tandis qu’un quatrième a ajouté : « Olivia est un drapeau rouge ambulant.

Cela vient après que les fans de Love Island aient déclaré qu’ils avaient repéré des «drapeaux rouges» quelques secondes seulement après l’entrée des garçons dans la villa.

De nombreux gars de la nouvelle formation ont sonné l’alarme pour certains fans après des choses qu’ils ont dites dans les premiers instants.

Shaq a soulevé des sourcils parmi le fandom, grâce à un commentaire controversé qu’il a fait dans son VT.

“Je ne peux pas laisser ma petite amie m’empêcher de retrouver ma femme”, a-t-il déclaré.

« Le drapeau est rouge vif », a déclaré un téléspectateur dès que le moment a été diffusé, tandis qu’un autre a ajouté : « Drapeau rouge qui marche ».

Un troisième a ajouté: “Les gars, gardez les yeux sur ce démon Shaq, gros drapeau rouge.”

De nombreux fans du hit ITV2 ont également signalé le fait que plusieurs des garçons ont révélé qu’ils n’avaient jamais eu de petites amies auparavant.