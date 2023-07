Les fans de Love Island accusent Tyrique de « simuler » un drame – après la révélation d’un pari « secret » avec Sammy

Les fans de LOVE Island ont accusé Tyrique Hyde d’avoir « simulé » un drame avec sa partenaire Ella Thomas après que le pari « secret » avec Sammy ait été révélé ce soir.

Le footballeur, 24 ans, était furieux lorsque le mannequin Ella, 23 ans, est retournée dans la villa principale avec le beau gosse écossais Ouzy See dans des scènes explosives mercredi soir.

Tyrique et Sammy ont fait un pari sur le recouplage[/caption]

Mais les fans ont maintenant remis en question la réaction «exagérée» de Tyrique après qu’un clip sur Unseen Bits l’ait montré en train de parier avec Sammy sur le résultat du recouplage.

Ce soir, Sammy a promis à Tyrique sa paire de sliders Ugg préférée si Ella revenait avec quelqu’un, l’ancien étant convaincu qu’Ella resterait célibataire.

Mais les téléspectateurs étaient convaincus que Tyrique devait avoir une idée qu’Ella s’associerait à un garçon de Casa Amor, s’il était prêt à accepter le pari en premier lieu.

Cela a incité les fans à se demander si Tyrique « forçait » le drame après le recouplage, certains disant que cela ne correspondait pas, tout comme ils riaient et plaisantaient sur le recouplage d’Ella quand il a fait le pari.

L’un d’eux a écrit: « Ces morceaux invisibles donnent l’impression qu’ils sont obligés de donner du drame dans les vrais épisodes parce qu’ils sont tous si froids et amusants, même Ty fait des paris sur le fait qu’Ella reviendra avec un homme avec Sammy. »

Un autre a posté: « Remarquez comment Tyrique a parié sur le retour d’Ella avec quelqu’un. #LoveIsland lol elle n’a aucune idée de ce qui l’attend.

Un troisième a déclaré: « LMAO alors Sammy a parié ses diapositives ugg avec Tyrique qu’Ella allait revenir célibataire ??? J’ai crié quelle vie.

« Broo c’est tellement top comment sammy a parié ses uggs sur le retour d’Ella single SCREAMMM », a ajouté un quatrième.

Cela vient après que The Sun a révélé en exclusivité que l’événement a été surnommé le « plus brutal de tous les temps », promettant de laisser quelqu’un en larmes et un couple déchiré après qu’un ébat classé X à Casa Amor soit exposé.

Les téléspectateurs d’ITV2 ont regardé Ella craquer avec Ouzy, appréciant les baisers en dehors des défis et admettant qu’elle voulait un « homme » pas un « garçon ».

Maintenant, les fans ont prédit que Tyrique serait furieux lorsqu’il découvrirait la vérité, certains disant qu’il n’y aurait pas de retour en arrière.

L’un d’eux a écrit: « Les fans de Ty et Ella étaient si heureux hier, mais juste un rappel que la soirée cinéma est demain, alors j’espère que vous êtes préparé mentalement. »

Un autre a posté: « Ty et Ella sont tellement dysfonctionnels et toxiques qu’ils ne devraient jamais être ensemble, mais Movie Night va résoudre ce problème. Elle verra à quel point il est vindicatif et il la verra embrasser Ouzy ! Je ne peux pas attendre ! »

Un troisième a dit: « Moi le soir du cinéma quand les clips d’Ella montrent qu’elle twerk sur Ouzy, se fait masser par lui et peut-être l’embrasser (?) Je pense qu’il l’a embrassée sur la joue mais tu sais qu’il va brûler cette villa Je vais commencer priez pour elle maintenant.