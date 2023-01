Les fans de Loose Women repèrent une `` querelle '' entre deux co-stars, ils ont un affrontement enflammé en direct à l'antenne

Les fans de LOOSE Women sont convaincus que Carol McGiffin et Brenda Edwards ont une « querelle » secrète après que le couple se soit affronté en direct à l’antenne.

Lors de l’épisode de lundi, Ruth Langsford est revenue dans le panel rejoint par Kéllé Bryan, Carol et Brenda alors qu’ils discutaient des questions les plus d’actualité de la journée.

Les fans de Loose Women pensent avoir repéré une « querelle » entre deux co-stars

Carol McGiffin en est venue aux mains avec Brenda Edwards

Brenda a critiqué Carol pour ses commentaires sur les mamans travaillant à domicile

Mais il ne fallut pas longtemps avant que les choses atteignent un point d’ébullition alors qu’elles discutaient de la question de savoir s’il était juste que les mamans s’occupent de leurs enfants tout en travaillant à domicile.

Carol a expliqué que c’était injuste pour les collègues qui n’ont pas d’enfants et qui doivent souvent prendre le relais des mères qui travaillent.

Elle a déclaré: «Cela dure depuis des années, j’avais un vrai travail quand je travaillais dans un bureau et ils prennent constamment des congés. Et ils vont bien alors.

“Il y a des inégalités sur le lieu de travail dans ce sens.”

Mais une Brenda mécontente a riposté: “Je n’aime pas ce commentaire parce que je ne suis pas l’une d’entre elles, j’étais une mère qui travaillait avec deux enfants.”

Carol a rapidement ajouté: “Je ne disais pas que vous.”

Brenda a poursuivi: «Je me suis assuré de ne pas prendre de congé pour ceci, cela ou l’autre, mais j’ai travaillé avec beaucoup de succès avec mes deux enfants à mes côtés et si vous pouvez surveiller le travail, il n’y a personne d’autre qui prenne le relais pour moi, j’ai fait mon travail et j’en étais très fier.

Carol a essayé d’expliquer: “Mais ne le prenez pas si personnellement Brenda”, à laquelle elle a crié: “Il est difficile de ne pas le prendre personnellement quand vous dites que ces personnes reçoivent un traitement spécial de la part de qui que ce soit.”

Carol a poursuivi: «J’ai travaillé dans un lieu de travail où tout le monde faisait le même travail et certaines personnes prenaient toujours du temps – par des gens qui n’ont pas d’enfants, nous devons toujours prendre le relais et faire du temps supplémentaire.

“C’est comme les vacances de Noël et les vacances de Pâques, les personnes avec enfants ont toujours la priorité.”

Brenda a riposté : “Je n’ai pas eu la priorité.”

Carol a déclaré: «Comme à Noël, je n’ai pas de temps libre, ils en donnent toujours aux personnes qui ont des enfants.

“Ne me lancez pas sur le congé de maternité, où sont mes neuf mois de congé.”

Le couple a alors commencé à crier l’un sur l’autre alors que Brenda expliquait qu’elle avait travaillé deux emplois avec des enfants, tandis que Carol a dit qu’elle ne la visait pas.

Brenda a conclu : “Vous ne devriez pas généraliser alors.”

Les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsque la paire est entrée dans une dispute houleuse, beaucoup suggérant qu’il pourrait y avoir des problèmes sous-jacents entre la paire.

L’un d’eux a écrit: “Eh bien, cela s’est rapidement intensifié entre Carol et Brenda.”

Un autre a posté: “Brenda et Carol se disputent sans arrêt aujourd’hui.”

Un troisième a ajouté: “Wow Brenda Edwards est p ***** off chez Carol.”

Ils étaient également en désaccord alors qu’ils discutaient de la nouvelle interview d’ITV du prince Harry, Carol suggérant qu’il devrait “mettre une chaussette dedans” et “arrêter de continuer et d’agir comme une victime”.

Mais Brenda n’avait rien de tout cela et a défendu le prince d’avoir son mot à dire.

Ils ont rapidement déplacé la conversation sur la résolution du Nouvel An, Carol les considérant d’un mauvais œil.

Brenda a frappé Carol pour “apporter tant de négativité” et lui a dit de se détendre.