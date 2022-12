Les fans de Loose Women craignent que Stacey Solomon ait quitté l’émission alors que des photos de la fête de Noël sont révélées

Les fans de LOOSE Women ont partagé leur peur que Stacey Solomon quitte la série après la fête de Noël de la série hier soir.

Les goûts de Charlene White, 42 ans, Frankie Bridge, 33 ans, Judi Love, 42 ans, ont assisté à la fête arrosée.

Rex

Le gang Loose Women a partagé des aperçus de leur fête sur les réseaux sociaux, qui comprenait des routines de danse ringardes, de la nourriture incroyable et des jeux festifs.

Katie Piper, 39 ans, Christine Lampard, 43 ans, Linda Robson, 64 ans, Nadia Sawalha, 58 ans, Jane Moore, 60 ans, Dame Kelly Holmes, 52 ans, et les membres de l’équipage ont également montré leur visage.

Cependant, une personne qui manquait à l’appel était Stacey, qui a rejoint l’émission ITV en 2016 après son passage sur I’m A Celebrity.

Son absence a inquiété les fans, beaucoup craignant qu’elle ait quitté Loose Women.

L’un d’eux a écrit sur une photo Instagram publiée par Judi : “Où est @staceysolomon.”

Stacey a profité de son histoire Instagram pendant qu’ils étaient à la fête pour partager avec les fans qu’elle faisait du shopping.

Mais la maman de quatre enfants n’était pas la seule personne manquante – Kelle Bryan, Denise Welch, Janet Street Porter, Carol McGiffin et Brenda Edwards n’étaient pas non plus là.

Hier soir, beaucoup d’entre eux se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager ce qu’ils avaient tous fait.

Le gang s’est assis à une table très chic, a dégusté des verres de champagne et un rôti.

Partageant un cliché de Frankie et Jane ensemble, Charlene a déclaré: “Chargement des jeux de Noël…”

Le journaliste a également posté une vidéo d’une routine de danse qu’ils avaient créée.

Charlene a déclaré aux fans: “Il y a PLUSIEURS vidéos que je ne peux pas publier du déjeuner de Noël Loose Women d’aujourd’hui (je suis la dame du News obvs.

« Et certaines choses doivent être gardées entre amis et collègues )… cependant, l’équipe @loosewomen créant une routine de danse pour la chanson thème Birds Of A Feather en l’honneur de @ lindarobson58 est l’une des rares vidéos que je peux publier

« Et merci à Chris et à tous les autres membres du personnel du site qui nous ont aidés à créer ce chef-d’œuvre !

« Oh… et mes patrons Loose Women sont aussi dans cette vidéo. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Loose Women ROCKS.

Instagram

Stacey était au supermarché hier soir[/caption]