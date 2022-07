Les fans de Long Island Medium pensent que le fils de Theresa Caputo, Larry, est fiancé à sa petite amie Leah alors qu’ils repèrent un “indice” sur une photo rare

Les fans de LONG Island Medium pensent que le fils de Theresa Caputo, Larry, est fiancé à sa petite amie Leah alors qu’ils “repérent un indice” sur une photo rare.

Larry choisit généralement de rester à l’écart des projecteurs de sa mère, bien que les fans aient spéculé sur sa mise à jour potentiellement majeure de la vie alors que Theresa publiait des photos de Paris.

Instagram

Les fans de Long Island Medium pensent que le fils de Theresa Captuo, Larry, pourrait être fiancé à sa petite amie Leah[/caption]

Instagram

Les fans étaient ravis de voir une bague en diamant au doigt de Leah[/caption]

Theresa, 56 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager quelques mises à jour de son fabuleux voyage en Europe à Paris, en France.

La star physique se tenait à côté de Larry dans une robe à motifs colorés, des talons blancs et sa coiffure blonde volumisée signature.

Larry avait son bras autour de sa mère et portait un polo et un jean accessoirisé avec un chapeau et des lunettes de soleil.

Elle a légendé le post Instagram : « Le voyage à Paris dont je rêvais est une réalité. Plus beau que je ne l’imaginais.

Theresa a inclus une deuxième photo dans le message où elle était photographiée assise à une table avec la petite amie de Larry, Leah.

Sur la rare photo, les fans ont repéré un détail majeur.

Les fans ont souligné que Leah semblait avoir une épaisse bande argentée autour de son annulaire avec un diamant géant.

L’un d’eux a fait remarquer : « Umm, est-ce que quelqu’un d’autre voit une bague au doigt de Leah ? Larry et Leah sont-ils fiancés ?





Un deuxième a dit : “Je le vois !”

Pourtant, un troisième a posté : « Oui ! Et ça a l’air diamanteux.

FILS À MAMAN

Larry a déjà été aperçu à côté de sa mère en mars lorsqu’il est réapparu sur les réseaux sociaux pour célébrer certaines mises à jour majeures de la famille.

Il a posé pour la rare photo aux côtés de sa mère Theresa et de sa grand-mère Connie en l’honneur de son 90e anniversaire.

La star de télé-réalité avait l’air habillée d’une chemise bleue, d’un pantalon kaki, d’une ceinture marron et de chaussures assorties alors qu’il souriait à la caméra.

La mère de la personnalité de la télévision a opté pour un look entièrement noir et Connie a volé la vedette en blanc et perles.

Larry, Theresa et son ex-belle-mère se tenaient devant une belle exposition de décorations d’anniversaire et une photo de Connie de sa jeunesse.

La star de TLC a légendé son message: “Pouvez-vous le croire! Joyeux 90e Connie Nous t’aimons.

Les fans se sont précipités vers la section des commentaires pour jaillir sur Larry Jr. qu’ils ont qualifié de “beau”.

«Je t’aime, Larry Jr», a écrit l’un d’eux, tandis qu’un second a convenu: «Votre fils est adorable.»

“Mec, Larry est au paradis avec deux dames à ses côtés”, a plaisanté un troisième.

Plus tôt ce mois-là, la star de Long Island Medium a partagé le cliché avec son fils dans lequel il a mis son bras autour d’elle alors qu’ils souriaient tous les deux dans un restaurant.

Theresa a posté la photo avec la légende « Mon fils, mon fils. Amour absolu inconditionnel. Bonne #journéenationale.

La fière mère a rapidement reçu des commentaires de fans sur Larry.

Un utilisateur a écrit : « J’ai l’air bien Larry ! Envoi d’amour !” avec un coeur emoji.

Avant que les nouvelles ne se soient largement répandues sur la petite amie de Larry, un autre a demandé: “Pouvons-nous le présenter à ma fille?”

Un troisième a accepté et a ajouté: “Votre fils est magnifique.”

Dans le claquement de doigts, Larry avait l’air joyeux alors qu’il portait un polo, un jean bleu et une montre-bracelet en argent.

Theresa avait fière allure dans une chemise noire avec des détails floraux et sa ruche emblématique.

La photo a été initialement partagée par l’icône de la télévision en décembre dernier, mais elle a décidé de la republier pour la fête des fils, qui était le 4 mars.

Les fans se sont également déchaînés récemment après avoir partagé une rare vidéo de lui avec son beau-frère Michael Mastrandrea.

RAMENER BÉBÉ À LA MAISON

Theresa et son fils se sont récemment concentrés sur la famille après être devenus grand-mère et oncle pour la première fois.

Sa fille Victoria a donné naissance à une petite fille le 22 février, une petite fille nommée Michelina Rose.

Victoria a révélé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari, Michael Mastrandrea en août 2021.

La nouvelle maman partage des vidéos et des photos de sa fille depuis son arrivée.

Instagram/Thérèse Caputo

Theresa a posté les photos du voyage du groupe en Europe à Paris, France[/caption]

Instagram

Larry choisit généralement de rester à l’écart des projecteurs de sa mère, mais il est réapparu sur les réseaux sociaux pour certaines mises à jour majeures de la famille[/caption]

Instagram / Victoria Caputo

La sœur de Larry, Victoria, a accueilli une petite fille en février[/caption]