Les fans de Loki se sont laissés étouffer par un moment «dégoûtant» dans la finale de Disney + – certains le qualifiant de «pire que l’inceste»

C’était le moment que de nombreux fans de Loki soupçonnaient de venir, mais ils étaient toujours « dégoûtés » quand cela s’était produit.

La finale de la série de la finale très attendue de Loki vient de tomber sur Disney +, mais certains fans se sont retrouvés avec le ventre plein après une scène controversée.

5 Tom Hiddleston incarne Loki dans la série Disney+ du même nom Crédit : Disney+

5 Il se heurte à une variante féminine de lui-même appelée Sylvie, interprétée par Sophia Di Martino Crédit : Disney

L’émission – mettant en vedette le favori de Night Manager, Tom Hiddleston – l’a vu revenir en tant que Loki de films Marvel tels que Thor et Avengers.

La série a suivi Loki, qui risquait d’être effacé en tant que « variante temporelle », est obligé d’aider la TVA (Time Variant Authority) à fixer la chronologie en voyageant à travers l’histoire et en la modifiant pour le mieux.

Mais l’ennemi qu’ils pourchassaient n’est autre qu’une autre variante de Loki – une version fille de Loki qui s’appelait Sylvie.

Au cours de la saison de six épisodes, la paire s’est rapprochée alors qu’ils se battent pour faire baisser la TVA et découvrir qui la dirige.

Dans un épisode, il semblait même que Loki de Hiddleston – qui a été confirmé comme canoniquement bisexuel dans cette série – était sur le point de professer son amour pour Sylvie avant d’être brutalement «élagué» et banni jusqu’à la fin des temps.

Depuis ce moment, les fans ont émis l’hypothèse que les deux variantes de Loki pourraient tomber amoureuses, beaucoup se demandant si c’était acceptable ou mal de tomber amoureux de soi-même.

Puis vint le moment de la finale où Loki supplia Sylvie de ne pas tuer le méchant nouvellement révélé, Kang le Conquérant.

Alors qu’ils pleuraient tous les deux, Loki lui dit : « Tout ce que je sais, c’est que je ne veux pas te blesser, je ne veux pas de trône, je veux juste que tu… que tu sois bien.

Le couple s’est ensuite embrassé passionnément pendant que de la musique dramatique jouait et la caméra les a encerclés.

Sylvie s’est éloignée et a dit à Loki, « mais je ne suis pas toi », avant de le repousser dans la TVA.

Même si les fans s’attendaient à ce que le moment vienne, ils étaient « dégoûtés » et Twitter a explosé de réactions de colère comparant le moment à « l’inceste ».

« Moi sachant [full] Eh bien, ce baiser arrivait même comme une trahison, mais je trouve toujours cela dégoûtant, s’il vous plaît, Marvel laisse Taika [Waititi] écrire et diriger la saison 2 est-ce trop demander », a écrit un téléspectateur mécontent sur Twitter.

Un autre a ajouté: « C’était tellement foutu. En tant que personne bisexuelle, voir quelqu’un dans ma franchise préférée avoir la même sexualité que moi juste pour qu’ils aillent embrasser une version d’eux-mêmes est plus que foutu et me fait me sens tellement merde sur moi-même. »

Un troisième a écrit: « D’accord, mais pourquoi se sont-ils embrassés. Putain de merveille, c’était bizarre comme l’enfer. »

Et un quatrième a ajouté: « Attendez, Loki était-il vraiment attiré de manière romantique par la version féminine de lui-même ?! FRÈRE QUE S ** T EST PIRE QUE L’INCESTE. Rassemblez votre cul narcissique et ne soyez pas si excité. DIEU, C’EST SI MAUVAIS BEAUCOUP DE NIVEAUX. »

La finale a également présenté Kang le Conquérant comme le méchant derrière la TVA.

Marvel avait annoncé que Jonathan Majors jouerait le film de Kang 2023 Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mais de nombreux fans ont spéculé s’il se présenterait à Loki.

Kang le Conquérant, à l’origine un scientifique du 31e siècle nommé Nathaniel Richards, est l’un des merveilleles plus vieux méchants.

Il a révélé dans la finale qu’il avait mis en place la TVA pour mettre de l’ordre dans le multivers et empêcher ses propres variantes «maléfiques» de se déchaîner.

5 Le couple a commencé la série en tant qu’antagonistes, mais un objectif commun les a rapprochés Crédit : Disney+

5 Jusqu’à ce qu’ils s’embrassent finalement dans la finale de la saison Crédit : Disney+