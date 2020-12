Elizabeth Hurley a ravi les fans en forçant son fils à s’habiller avec un pull de Noël assorti et à poser pour une photo festive.

L’icône de 55 ans est la mère de Damian, 18 ans, le couple trouvant un public en ligne avec son contenu amusant sur les réseaux sociaux.

Saisissant le moment festif du jour de Noël, Elizabeth et Damian ont enfilé d’adorables pulls de Noël rouges et blancs avec des motifs de rennes et de flocons de neige.

Posant pour une photo dans un jardin, Elizabeth a téléchargé l’image sur son Instagram – et a révélé qu’ils faisaient également des étoiles.







(Image: Damian Hurley / Instagram)



Elizabeth a écrit: «Oui !!! Maman a fait porter à @ damianhurley1 un pull assorti.

«Joyeux Noël à tous.»

Le mannequin, la maman et l’actrice ont ajouté: « Nous n’avons pas pu voir Jupiter et Saturne, mais nous avons mangé beaucoup de Quality Streets. »

Damian a répondu au message d’Elizabeth en répondant simplement: «Hahahaha» avec une série d’émojis qui tournent les yeux.









Il a même partagé la même photo sur son propre flux Instagram – tout en insistant sur le fait que le joli affrontement de costumes n’était pas son idée.

Il a protégé: « Jure que j’ai été escroqué dans des tenues assorties. »

Il a ajouté: « Joyeux Noël hehe. »

Les fans ont été stupéfaits par l’image – l’un d’eux a rassuré en plaisantant la paire: « Eh bien, vous les avez tous les deux définitivement enlevés !! »







(Image: Getty Images pour Mon Cheri)



Comme toujours, beaucoup ont été stupéfaits par les similitudes entre la mère et le fils – les fans les qualifiant de «jumeaux».

Un fan a jailli: « Vous n’avez pas besoin de porter des hauts assortis, le jumeau de votre mère, profitez de votre journée! » et un autre écrit à Elizabeth: « Il est votre petit jumeau. »

Alors que d’autres ont été ravis par le plaisir festif de la photo, avec une écriture: «vous deux êtes si adorables» et une autre écriture: «C’est doux et joyeux Noël.