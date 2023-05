Les fans de Liverpool huent l’hymne national le jour du couronnement

Le club a joué « God Save the King » à la demande de la Premier League, mais savait que la foule réagirait mal

Les fans de Liverpool ont bruyamment hué l’hymne national avant leur affrontement en Premier League avec Brentford samedi, noyant « God Save the King » avec des chants de « Liverpool ». Alors que le Royaume-Uni célébrait le couronnement du roi Charles III, les fans de Liverpool ont exprimé leur manque de respect pour la monarchie.

Alors que les deux équipes se sont alignées sur le terrain d’Anfield à Liverpool, les premières notes de l’hymne ont été enterrées sous un torrent de huées. Le stade éclata bientôt en chants de « Liverpool » s’assurer que la chanson n’a pas été entendue.

Les fans de Liverpool ont l’habitude de huer pendant l’hymne, ce que les experts ont attribué aux tendances politiques de gauche de la ville, à sa grande population irlandaise et au dégoût général de ses habitants pour l’establishment. Lors d’un incident qui a fait l’actualité nationale, les supporters de Liverpool ont hué l’hymne au stade de Wembley à Londres lorsque le prince William a assisté à la finale de la FA Cup l’année dernière.

Les fans de Liverpool huent l’hymne national avant le coup d’envoi #LIVBRE pic.twitter.com/oo2W4hXQHy – CapitalLivNews (@CapitalLivNews) 6 mai 2023

Dans un communiqué avant le match, le Liverpool FC a déclaré qu’avec tous les autres clubs jouant samedi, la Premier League lui avait demandé de jouer l’hymne avant le coup d’envoi pour marquer le « événement historique » du couronnement du roi Charles III.

« C’est, bien sûr, un choix personnel de savoir comment ceux d’Anfield samedi marqueront cette occasion et nous savons que certains supporters ont des opinions bien arrêtées à ce sujet », conclut la déclaration.

Ces opinions fortes étaient évidentes lorsque Liverpool a joué contre Fulham mercredi et que la foule d’Anfield a chanté « vous pouvez vous fourrer votre couronnement dans le cul. »

Alors que des milliers de sympathisants et des dizaines de dignitaires étrangers se sont réunis à Londres pour la cérémonie de couronnement samedi, des centaines de manifestants anti-monarchistes ont organisé un rassemblement à Trafalgar Square. Au moins sept de ces manifestants ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir comploté un « nuisance publique » et des centaines de pancartes et banderoles ont été saisies par la police.