Les fans de LIV Golf voient le bon côté de l’événement qui s’est enflammé – Shaw Local

Les fans du tournoi LIV Golf Invitational Chicago 2022 samedi à Rich Harvest Farms de Sugar Grove se sont largement concentrés sur le jeu – pas sur la controverse.

La ligue de golf parvenue, soutenue par l’Arabie saoudite, a été critiquée pour ses liens avec le régime répressif et pour avoir attiré les joueurs de la PGA avec des contrats somptueux.

Brooks Koepka frappe son coup de départ au premier trou lors du LIV Golf Invitational Chicago 2022 à Sugar Grove samedi. (Joe Lewnard)

Mais les visiteurs du parcours parsemé d’arbres n’ont rien à redire au spectacle ou à des stars comme les vétérans Phil Mickelson et Cameron Smith, qui ont remporté le British Open en juillet.

“Je voulais voir les grands noms”, a déclaré la golfeuse passionnée Maria Puentes de Batavia. Elle a encouragé le vainqueur du tournoi des maîtres 2020 Dustin Johnson alors qu’il partait. “Je le suis dans la PGA et il est incroyable.”

Phil Mickelson donne un coup de pouce aux fans entourant le 18e green lors du LIV Golf Invitational à Sugar Grove samedi (Joe Lewnard)

L’événement Sugar Grove de LIV a continué de bouleverser les traditions de la PGA avec des golfeurs dévoilant leurs jambes en short, des airs de club non-country comme “(You Gotta) Fight for Your Right (to Party!)” et un départ de fusil de chasse.

Ajoutant à la variété, les membres de l’équipe de parachutistes Frog-X Navy SEAL sont descendus sur le parcours avant le début du jeu. Un énorme drapeau américain attaché à un SEAL s’est brièvement accroché à un arbre, mais il a atterri en toute sécurité.

“C’est amusant et excitant”, a déclaré Puentes. “Il y a de la musique et de la nourriture, c’est un peu différent, ce n’est pas si étouffant.”

Le maréchal de golf Bill Stewart de Palatine brandit une version légère d’un panneau silencieux pendant qu’un golfeur se lance lors du LIV Golf Invitational Chicago 2022 à Sugar Grove samedi. Le signe dit “Zip It” de l’autre côté. (Joe Lewnard)

Lorsque le propriétaire du cours, Jerry Rich, a demandé des volontaires pour équiper le LIV, Jeff Davis de Glenview s’est rapidement inscrit.

Le cours n’est pas un jeu d’enfant, a déclaré Davis. « C’est très difficile. Si vous êtes un bon golfeur, il y a des trous plus longs avec lesquels vous pouvez avoir des problèmes et des trous plus courts avec lesquels vous pouvez rattraper vos erreurs. Les greens sont très grands et très délicats, je veux casser 100 quand je joue ici.

Concernant LIV, « j’aime la compétition avec la PGA. C’est dans un format qui plaira aux plus jeunes. (Et) si vous aimez le golf, c’est quelque chose de différent », a déclaré Davis.

Au 18e trou, les fans ont applaudi lorsque Mickelson, l’un des défenseurs les plus dévoués de LIV, est arrivé et a levé le pouce aux supporters.

Parmi eux se trouvaient Mike Navarro et son fils Niles, 7 ans, de Lockport, qui avait une vue plongeante sur l’action.

“Je suis venu ici pour voir Phil”, a déclaré Navarro. “C’est un événement vraiment chouette et il n’y a pas autant de monde que d’autres événements et nous avons accès pour nous rapprocher.”

Il a également apprécié un espace pour enfants avec un simulateur de putting et d’autres activités.

Un autre couple familial était Craig Solomon de Huntley et son fils adulte Ethan Solomon de Pingree Grove.

“Phil porte son short”, a noté Ethan Solomon avec un sourire. Pour Solomon et ses copains golfeurs, comparé à d’autres tournois, LIV “était tellement plus accessible, ce n’était pas aussi cher de venir ici et nous pouvons voir tous ces joueurs.”

Cet été, la PGA a suspendu certains golfeurs pour avoir participé à des événements LIV. Le sénateur Dick Durbin a déclaré jeudi dans un tweet que le tournoi incarnait “la tentative continue et désespérée du gouvernement saoudien de nettoyer son image”.

Durbin a cité le meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi, que la CIA a lié au prince héritier saoudien, ainsi que l’emprisonnement et le harcèlement d’activistes et d’autres journalistes.

Localement, le conseil du comté de Kane a approuvé l’événement par une proclamation en juillet.

Bien que respectueuse, l’ambiance n’était certainement pas aussi silencieuse que lors des concours typiques de la PGA.

Le maréchal Bill Stewart de Palatine, un “volontaire perpétuel” autoproclamé, a agité une pancarte “SHHHHH” aux spectateurs en cas de besoin.

“J’adore être maréchal”, a-t-il expliqué. “Je suis à la retraite et ça me donne quelque chose à faire.” Comparé au championnat BMW au Medinah Country Club et au championnat féminin PGA au club de golf Kemper Lakes, “c’est une foule plus heureuse”.

