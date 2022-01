Les fans de Little People soupçonnent Isabel Roloff de lancer un podcast après que la star a laissé tomber un indice majeur sur les réseaux sociaux

ISABEL Roloff a l’air d’être intéressée à lancer un podcast – encore une fois.

Après avoir taquiné les fans dans le passé, la star de Little People, Big World a partagé dans ses histoires Instagram qu’elle pensait à nouveau essayer le genre de diffusion.

Après avoir demandé de manière énigmatique en ligne quel sujet ou sujet les fans aimeraient entendre parler sous forme de podcast, la nouvelle maman a admis qu’elle envisageait de réessayer.

Elle a partagé: « Pour être honnête l’année dernière, j’allais sortir mon podcast mais j’ai eu froid aux pieds.

« Je me suis raconté des histoires comme, ‘est-ce que quelqu’un se soucierait de ce que j’ai à dire?’ Ou, ‘il y a déjà assez de podcasts dans le monde.’

Mais après avoir vu un graphique du peu de podcasts qu’il y a apparemment par rapport à de plus grandes plateformes, comme YouTube, Isabell a commencé à réfléchir à deux fois.

« La vérité est que personne ne s’en soucie », a-t-elle poursuivi. «Mais ça me tire au cœur de le faire depuis si longtemps, alors je devrais le faire.

« Si ce n’est pour moi, pour la seule personne qui pourrait bénéficier d’entendre une histoire différente de la leur.





« Ou dans le but cathartique de raconter mes propres histoires. Je me suis toujours imaginé un conteur.

PROMESSES DE PODCAST PRÉCÉDENTES

La promesse d’un nouveau podcast fait suite à l’échec de l’année 2020.

À l’époque, Isabel a annoncé qu’elle lançait un podcast dans le but de dévoiler son âme aux autres.

Le jeune homme de 25 ans avait maintenant l’intention de l’appeler The Sol Stories Podcast et l’a décrit comme suit: «Un endroit où nous pouvons parler de tout sous le soleil. Où nous partageons nos histoires et mettons nos âmes à nu.

Isabel ne manque plus de sujets de discussion, surtout après que la star de télé-réalité a donné naissance à son premier enfant en novembre 2021.

La mère d’un enfant a été franche sur ses premiers jours de maternité et a admis que son expérience post-partum avait été difficile.

PROBLÈMES POST-PARTUM

Plus tôt ce mois-ci, Isabel a profité de son histoire Instagram pour s’ouvrir aux fans dans quelques publications personnelles.

Elle a écrit: « … j’ai eu une certaine anxiété post-partum bien sûr, mais je pense que c’est vraiment normal en tant que mère pour la première fois. »

L’alun de LPBW a ensuite exhorté ceux qui souffrent de «toute capacité» à avoir «des mesures de sécurité en place et à se préparer à toute variation d’expérience pendant la période post-partum».

Dans une histoire suivante, la star de TLC a écrit: «Je parle principalement émotionnellement et mentalement ici, mais ai-je mentionné être reconnaissant pour la capacité de faire des promenades?

« Cela dit, physiquement, je vois un long chemin vers la guérison devant moi. je n’ai que cinq semaines [postpartum] mais je souffre encore beaucoup… »

Elle a conclu: « Nous sommes toujours en train de guérir profondément ici, mais toujours tellement de gratitude pour tout le voyage. »

Isabel avait précédemment déclaré dans une autre histoire qu’elle « s’attendait à ce que la période post-partum soit beaucoup plus difficile pour moi depuis que j’ai tant lutté contre la dépression et l’anxiété dans le passé.

« Mais j’ai eu une grossesse relativement stable et maintenant il en va de même pour le post-partum… »

