Les fans de Little People reprochent à Amy Roloff de « ne jamais avoir regardé les enfants de Zach et Tori alors que la petite amie de Matt, Caryn, garde toujours »

LITTLE People, les fans de Big World ont critiqué Amy Roloff pour « ne jamais avoir regardé les enfants de Zach et Tori pendant que la petite amie de Matt, Caryn Chandler, fait toujours du babysitting ».

Les fans se sont précipités sur Twitter pour critiquer la grand-mère de 56 ans lors de l’épisode de mardi.

Lors du dernier épisode de l’émission TLC, Caryn a semblé jouer le rôle de belle-mère en regardant Zach et Toriles enfants de.

Au fur et à mesure de la diffusion de la scène, les fans se sont rendus sur Twitter pour critiquer leur grand-mère biologique Amy pour ne pas être aussi impliquée dans leur vie que Caryn l’est.

Une personne a écrit : « Est-ce qu’Amy et Chris surveillent jamais les petits-enfants ? Nous avons vu Matt et Caryn (principalement Caryn) regarder les petits-enfants plusieurs fois auparavant. »

Un autre a ajouté: « Caryn surveille plus les enfants qu’Amy. »

Un troisième intervint : » Surprenant de voir Caryn s’occuper des enfants mieux qu’Amy… «

Un montant supplémentaire de Petit peuple, grand monde le fan a commenté: « Caryn aide toujours… Amy est… Qui sait. »

Amy et son ex-mari Matt ont une relation tendue depuis leur divorce en 2016.

Les ex partagent quatre enfants adultes : les jumeaux de 31 ans Zachary et Jeremy, Molly, 27 ans, et Jacob, 24 ans.

Zach et sa femme Tori, 29 ans, partagent un fils de quatre ans, Jackson, et une fille d’un an, Lilah.

Amy et Matt sont aussi les grands-parents du fils Jérémy et belle-fille Audreyles enfants Bode et Ember.

Une grande partie de l’épisode de mardi a suivi Amy et son fiancé Chris Marek en train de planifier leur mariage, qui devrait avoir lieu à Roloff Farms.

Les fans ont regardé le couple contempler sur un lieu de mariage alors que la star de télé-réalité était initialement contre l’idée d’avoir un mariage à Roloff Farms après son divorce avec son ex-mari Mat, 59.

Lors de la première saison de l’émission TLC, Matt a insisté sur le fait qu’elle devrait envisager la ferme de 110 acres comme lieu de mariage possible.

Une source a déclaré en exclusivité à The Sun qu’Amy était pleinement d’accord et pensait que ce serait une option facile pour elle et Chris.

Amy même appelé une trêve avec la petite amie de Matt, Caryn, afin que le mariage ait lieu.

L’initié a déclaré: « Amy et Chris prévoient maintenant de se marier à la ferme, et ce sera dans trois mois, les choses se mettent en place.

« C’était l’idée de Matt au départ et Caryn l’a acceptée parce qu’ils essaient de garder les choses cordiales entre eux tous.

« La raison pour laquelle Amy ne voulait pas l’avoir à la ferme au début est à cause de l’histoire émotionnelle là-bas, et elle ne savait pas encore si tout le monde était sur la même longueur d’onde.

« Caryn n’est pas une grande fan d’Amy, elle pense qu’elles sont plus des connaissances que des amis, mais elle veut juste que Matt et la famille soient heureux et que tout le monde passe à autre chose. »