Les fans de Little People critiquent Audrey et Jeremy Roloff pour avoir cueilli des pêches le lendemain du voyage de leurs ennemis Tori et Zach

Les fans de LITTLE People, Big World ont critiqué Audrey et Jeremy Roloff pour avoir copié l’idée de Tori et Zach d’aller cueillir des pêches au milieu de leur querelle en cours.

Ils ne se sont séparés qu’à un jour d’intervalle, et les téléspectateurs de LPBW se sont demandé s’ils le faisaient « exprès » parce que les membres de la famille sont « éloignés ».

4 Les fans ont critiqué Audrey et Jeremy Roloff pour avoir emmené leurs enfants cueillir des pêches juste un jour après le voyage de Tori et Zach

4 Ils ont reproché à Audrey d’avoir copié Tori, qui a partagé de jolies photos de son fils Jackson et de sa fille Lilah juste avant qu’Audrey ne partage ses propres photos de cueillette de pêches.

Jeudi, Audrey a partagé un tas de vidéos et de photos de la journée de sa famille à cueillir des pêches, avec elle et les deux enfants de Jeremy profitant de leur environnement rempli de fruits.

« Maman tu ferais mieux de ne pas me prendre ça, » le LPBW La star, qui est actuellement enceinte de son troisième enfant, a sous-titré en plaisantant une photo de son fils Bode en train de manger une pêche.

Aux côtés d’un cliché de ses deux enfants tenant des pêches et de sa fille Ember souriant grand pour la caméra, Audrey a écrit : « Mon plat préféré de tous les temps est enfin [in] saison. »

Quelques heures plus tard, elle a partagé une vidéo de sa pêche aux pêches assise sur le comptoir de la cuisine, attendant d’être mangée, et l’a sous-titrée : « Délicieux !! »

Juste un jour avant le voyage d’Audrey pour aller cueillir des pêches, Tori avait partagé d’adorables photos du voyage de sa propre famille.

« Le plus mignon du verger », a-t-elle légendé la galerie, qui était principalement composée de son fils Jackson et de sa fille Lilah s’amusant au milieu des produits, cueillant et mangeant les produits.

Ces voyages séparés surviennent alors que les belles-sœurs Audrey et Tori continuent de se quereller, et les fans ont critiqué la première pour avoir copié l’idée de la seconde.

L’original Reddit l’affiche a demandé : « Alors, Tori et Audrey font-elles délibérément des choses à une journée séparées l’une de l’autre parce qu’elles sont séparées ?

Un autre utilisateur a écrit: « Auj a vu que Tori a emmené les enfants et a obtenu de superbes photos, alors évidemment elle a dû aller prendre des photos aussi. »

Ils ont ajouté sarcastiquement : « Je veux dire s’amuser à cueillir des fruits avec ses enfants, et en même temps s’exclamer que c’est son fruit préféré bien sûr ! »

Une troisième a déclaré : « Dommage pour elle que ses photos ne soient pas aussi bonnes que celles de Tori !

« Bien que je ne supporte pas Tori et Zach, je déteste Audj et Jerm donc tout va bien dans le monde.

Audrey et Tori ont pris des coups à chaque autrer via les médias sociaux au cours des derniers mois, mais le plus gros camouflet a peut-être été lorsque Tori a décidé de ignorer l’annonce de la grossesse d’Audrey.

La star de TLC n’a pas félicité la future mère de trois enfants, malgré le fait que d’autres membres de la famille l’aient fait, prolongeant leur querelle.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Tori et Audrey s’entendaient toujours bien, mais Zach et Jérémy est entré dans une énorme dispute un jour et tout a changé.

« Ça a duré des semaines et les filles ont évidemment pris parti, elles ont toutes arrêté de se parler.

« L’argument concernait le manque de respect. Zach a estimé qu’il n’avait pas assez de soutien de Jeremy, mais il n’était pas d’accord.

« Il a explosé et il y a eu beaucoup de tirs de boue, ce qui a obligé les deux couples à garder leurs distances. »

Ils se sont également disputés au sujet de Roloff Farms à Hillsboro, dans l’Oregon, propriété du père du frère, Matt Roloff, qui voudrait bientôt prendre sa retraite.

4 Les fans de Little People et Big World se sont demandé s’ils avaient passé des jours différents « exprès » parce qu’ils étaient « éloignés »