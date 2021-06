LITTLE PEOPLE, les fans de Big World affirment que le fiancé d’Amy Roloff, Chris, « ne sourit jamais » après avoir jailli qu’il reste « 89 jours » avant leur mariage dans une publication Instagram.

La photo montrait un sourire Amy aux côtés de son fiancé Chris Marek marquant près de trois mois jusqu’à ce que le couple se marie.

Amy Roloff compte les jours jusqu’à ce qu’elle épouse son fiancé Chris Marek[/caption]

Amy et Chris ont annoncé leurs fiançailles en septembre 2019[/caption]

La maman de quatre enfants a légendé la photo : « Wow ! On est déjà en juin. Environ 89 jours avant notre GRAND – le mariage. Le temps file. Nous sommes enthousiasmés par cela. Waouh ! #histoiredeamyrandchrisme #Organisation de mariage #le grand jour«

Les fans n’ont pas tardé à souligner le regard sérieux sur le visage de l’agent immobilier malgré l’heureuse nouvelle que le jour de leur mariage approche.

Un fan a commenté : « Tellement heureux pour vous deux ! Mais sérieusement, je ne vois jamais Chris avoir l’air heureux ?

D’autres ont fait écho à la déclaration en disant: « Chris n’a pas vraiment l’air excité à ce sujet! », affirmant que le futur mari d’Amy « n’a jamais l’air heureux ».

Amy compte les jours jusqu’à ses noces à venir avec Chris Marek[/caption]

Les fans ont exprimé leurs inquiétudes sur Instagram que Chris ne sourie jamais sur les photos du couple ensemble[/caption]

Le couple a envisagé un lieu de mariage alors que la star de télé-réalité de 56 ans était initialement contre l’idée d’avoir un mariage à Roloff Farms après son divorce avec son ex-mari Mat.

Les fans ont décrit la première de la saison de l’émission TLC comme « grince des dents » car son ex a insisté pour qu’elle envisage la ferme de 110 acres comme lieu de mariage possible – après avoir repoussé leur grand jour en raison de la pandémie.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun qu’elle était pleinement à bord et pense que ce serait une option facile pour elle et Chris, appelant même à une trêve avec la petite amie de Matt, Caryn Chandler.

L’initié a déclaré: « Amy et Chris prévoient maintenant de se marier à la ferme, et ce sera dans trois mois, les choses se mettent en place.

Le couple a décidé de se marier à la ferme Roloff[/caption]

Amy ne voulait initialement pas se marier à la ferme mais le fiancé Chris a insisté[/caption]

«C’était l’idée de Matt au départ et Caryn l’a acceptée parce qu’ils essaient de garder les choses cordiales entre eux tous.

« La raison pour laquelle Amy ne voulait pas l’avoir à la ferme au début est à cause de l’histoire émotionnelle là-bas, et elle ne savait pas encore si tout le monde était sur la même longueur d’onde.

« Caryn n’est pas une grande fan d’Amy, elle pense qu’elles sont plus des connaissances que des amis, mais elle veut juste que Matt et la famille soient heureux et que tout le monde passe à autre chose. »

La source a ajouté que le grand jour sera télévisé pour l’émission et que les invités seront testés pour Covid au préalable pour s’assurer qu’ils sont en sécurité, ajoutant: « Il existe des règles strictes en matière de santé et de sécurité. »

Les enfants et petits-enfants d’Amy la verront descendre l’île[/caption]

Amy est également maman de quatre enfants et de plusieurs petits-enfants[/caption]

Un initié a déjà dit au Sun Matt et Caryn n’avaient pas encore reçu leur invitation pour le mariage, mais il a maintenant été révélé que c’était parce qu’ils avaient encore du mal avec un lieu de mariage.

La source a expliqué: « Les choses sont beaucoup plus amicales entre les deux couples et ils passent du temps ensemble.

« Ils veulent juste être matures et avancer dans leur vie pour le bien de leurs enfants, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de désaccord à l’avenir, car tout le monde sait à quoi ressemblent Amy et Matt. »

Le Sun a contacté TLC pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse.

Amy et Matt Roloff ont été mariés pendant 30 ans avant de se séparer[/caption]

Matt a depuis évolué avec sa petite amie de longue date Caryn[/caption]

Les fans étaient tout aussi incertains que la matriarche de la famille, dont l’un s’est exclamé: « Nooooooooooo, ils ne devraient PAS se marier à la ferme! »

« Amy avait l’air d’être sur le point de tuer à la fois Matt et Chris à cause du commentaire « avoir le mariage à la ferme » », a écrit un autre.

Un autre a tweeté : « Noooon. Ne vous mariez pas à la ferme. C’est un nouveau départ, pas besoin de souvenirs doux-amers.

« C’était un peu bizarre et gentil que Matt a dit à Amy et Chris qu’ils pouvaient se marier à la ferme », a déclaré un quatrième.

Le couple prévoit de se marier en septembre 2021[/caption]





La série télé-réalité a utilisé la famille Roloff célèbre ferme de l’Oregon en toile de fond du spectacle depuis 15 ans.

le Ferme de 100 acres en Helvetia – à seulement 15 miles à l’extérieur de Portland – a été géré par Mat et ses enfants depuis le divorce.

La personnalité de la télévision enfin a déménagé en février de l’année dernière et a vendu ses 32 acres à Matt en août dernier pour 975 000 $.

elle a acheté une maison à cinq lits, quatre salles de bain et 3 767 pieds carrés à Hillsboro, Oregon en septembre 2019 pour 588 500 $, où elle réside avec son fiancé.

Amy et Chris vivent ensemble depuis leurs fiançailles[/caption]