Les fans de Little People affirment qu’Amy Roloff a l’air “plus heureuse” avec son mari Chris Marek qu’avec l’ex “gourmand” Matt au milieu d’une querelle familiale

Les fans de LITTLE People, Big World pensent qu’Amy Roloff a l’air “plus heureuse” avec son mari actuel Chris Marek qu’avec son ex Matt.

Matt, 60 ans, a été accusé d’avoir créé une rupture dans la famille lorsqu’il a rejeté les offres de ses fils Zach et Jeremy d’acheter la propriété de la ferme familiale pour la mettre en vente à la place pour 4 millions de dollars.

Les fans de Little People et Big World affirment qu’Amy Roloff a l’air “plus heureuse” avec son mari Chris Marek qu’avec son ex Matt[/caption]

Amy a partagé des photos de sa soirée avec Chris[/caption]

Amy, 57 ans, a publié des photos d’elle et de la soirée de son mari sur Instagram samedi.

Sous-titré, “Soirée rendez-vous avec mon bel homme. Traîner dans le centre-ville de Hillsboro Friday Night et écouter le groupe CBD », la série de photos et de vidéos montre le couple en train de profiter de sa soirée.

La première montre la star de TLC souriant joyeusement alors qu’elle prend un selfie à l’extérieur avec Chris, 59 ans, portant des lunettes de soleil.

La diapositive suivante de l’article est un enregistrement du groupe CBD susmentionné chantant un air de musique country folk et bluegrass.

La dernière photo montre Amy souriant à la caméra alors qu’elle se prépare à creuser dans une tasse de glace géante.

Amy mentionne la friandise sucrée dans la légende du message, en écrivant “J’ai dû terminer la soirée avec de la crème glacée”.

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour montrer leur soutien à Amy et à son deuxième mari.

Un fan a écrit : « Je ne t’ai jamais vu aussi heureuse Amy. Je savais que Chris était un bon choix pour toi.





Une deuxième personne a commenté: “C’est tellement agréable de vous voir heureux avec Chris et de profiter de la vie.”

Un autre a ajouté: “Tu as l’air heureux et incroyable.”

Alors que d’autres fans ont continué à partager un sentiment similaire, écrivant “Puis-je dire, vous avez l’air tellement plus heureux ces jours-ci” et “Je vous aime juste tous les deux”.

Cependant, d’autres ont critiqué Matt comme l’un d’eux a écrit : Vous et Chris êtes géniaux ! Matt montre ses vraies couleurs en tant qu’avare insensible et cupide.

“J’espère qu’il finira par manger la ferme!”

ATTAQUE MAT

Tout cela survient alors que Matt semble avoir dissipé son ex-femme Amy avec des commentaires récents sur les réseaux sociaux.

La star de LPBW a partagé un cliché avec sa petite amie Caryn Chandler, son ex Amy et Chris.

Matt a fait valoir que les “personnes négatives” devraient “s’en aller gracieusement”.

Il a poursuivi: “Vous ne possédez pas le discernement suffisant pour parler votre jumbo de marmonnement inadéquat.”

La star de la télévision semble avoir insulté Amy et s’est moquée de l’âge de son ancien partenaire en disant qu’il répondrait aux “imbéciles pour le plaisir si vous avez plus de 55 ans et que vous êtes mature pour vous qualifier”.

‘UN NID DE FRELONS’

Dans la finale de la saison de la série télé-réalité, Amy a furieusement confronté Matt et l’a accusé d’avoir créé une vilaine querelle à propos de la vente de la ferme familiale.

Matt a mis en vente 16 acres de Roloff Farms pour la modique somme de 4 millions de dollars le 12 mai.

La personnalité de la télévision a reproché à son ex-mari d’avoir créé un “nid de frelons” avec sa décision.

Matt s’est défendu en disant “il y a 93 acres dans cette famille—”.

Amy intervint rapidement : « Non. Il y a 93 acres pour Matt Roloff ».

Dans un confessionnal, la matriarche de la famille explique qu’elle “ne voit aucun type de propriété de la part de Matt”.

Matt a révélé qu’il sentait que ses fils, Zach et Jeremy, tous deux âgés de 32 ans, avaient un air de droit.

Encore une fois, Amy a riposté : “Vous continuez à leur acheter des VTT à chaque fois qu’ils font demi-tour, ne me le reprochez pas.”

Matt a défié son ex-femme, admettant d’abord qu’il avait beaucoup parlé de ses erreurs, puis demandant à Amy : “Avez-vous parlé de vos erreurs ?”

AU-DESSUS DE LA VALEUR MARCHANDE

Le soleil a révélé en exclusivité que la partie de Roloff Farms à vendre appartenait autrefois à Amy.

Amy a vendu 32,28 acres de terrain pour 975 000 $ le 13 août 2020.

Matt a contracté un prêt d’un montant de 825 000 $ pour l’échange de propriété.

Matt a mis 16 des 32,28 acres d’Amy sur le marché après avoir rénové la maison principale et ajouté plus de fonctionnalités.

Le bureau de l’évaluateur du comté de Washington dans l’Oregon a estimé les 32,28 acres de terrain à 1 834 520 $.

DRAME FAMILIAL

La décision de Matt de fixer le prix du terrain si haut a provoqué des tensions avec Amy, qui a vu le prix élevé demandé comme la raison pour laquelle Matt ne pouvait pas conclure un accord de vente avec ses fils.

La star s’est disputée avec son fils Zach au sujet de la ferme après avoir refusé ses offres sur la propriété.

Le rejet a déclenché une rupture entre les deux, dont Zach avait parlé dans l’émission.

Il a déclaré: «Mon père encourageait définitivement la conversation, Tori et Caryn sont également venues.

« Le côté nord, ce sont les 30 acres que ma mère et mon père partageaient, et tout cela était bizarre, il commence à trouver des excuses… tout à coup, ma femme et moi ne sommes pas assez bons pour diriger la ferme.

“Que nous n’ayons pas l’argent, que nous n’ayons pas les compétences… Tori a dit:” Ce n’était pas cool, je ne veux jamais voir quelqu’un parler à mon mari comme ça. “”

La dispute a en outre provoqué une division au sein de la famille, car Zach a choisi de prendre du recul par rapport à ses fonctions à la ferme.

Zach et sa femme, Tori, ont également pris la décision de déménager de leur maison de l’Oregon à leur nouvelle demeure d’un million de dollars à Battle Ground, Washington.

OFFRE REFUSEE

Pendant ce temps, Jeremy a fait un geste similaire en achetant sa propre ferme avec sa femme, Audrey.

Jeremy a précédemment fait une offre sur la propriété, que Matt n’a pas non plus acceptée.

Audrey a écrit sur Instagram à cette époque, disant que ne pas acheter la ferme était la « mort d’un rêve ».

Les fans ont soupçonné à un moment donné que Matt et le plus jeune fils de son ex-femme Amy, Jacob, reprendraient la ferme, car il y est souvent photographié en train de travailler aux côtés de son père.

Instagram/amyjroloff

Amy avec sa glace de nuit[/caption]

Matt, quant à lui, a continué avec Caryn Chandler (ci-dessus)[/caption]

Matt a déjà été accusé d’avoir dénigré son ex Amy[/caption]