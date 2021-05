Les fans de LITTLE Mix ont exprimé leur tristesse après que Jesy Nelson n’ait pas soutenu publiquement le documentaire sur le racisme de Leigh-Anne Pinnock.

Le dernier camouflet vient après que Little Mixers ait repéré que Jesy avait aimé l’annonce de bébé de Perrie Edwards – mais pas celle de Leigh-Anne.

Le documentaire de BBC One d’hier soir, Leigh-Anne: Race, Pop & Power, a vu la chanteuse s’ouvrir sur la façon dont le racisme au sein de l’industrie de la musique a «ruiné» sa carrière de dix ans dans le groupe.

«Un fan a déclaré:« Maintenant, je ne vais pas mentir, j’ai l’impression que Jesy aurait dû publier sur le documentaire de Leigh-Anne d’une manière ou d’une autre.

Quelqu’un d’autre a dit: «Jesy savait qu’elle faisait face à cela depuis des années, alors je pense que le moins qu’elle puisse faire est de reconnaître que maintenant Leigh-Anne veut s’exprimer. Leigh-Anne a également promu le doc de Jesy.

Un autre a ajouté: «Jesy n’a pas montré une once de soutien pour Leigh-Anne et la race, la pop et le pouvoir. c’est un message sacrément important + NÉCESSAIRE et Leigh n’a montré qu’un amour et un soutien sans fin lorsque le doc de Jesy est sorti… si cela ne dit pas tout. idgaf sur les excuses.

Éclaboussure

Jesy Nelson a semblé snober son ex-coéquipier[/caption]

Bien qu’un autre fan ait estimé que Jesy avait raison de ne pas publier. Ils ont dit: «Ce n’est pas un sujet qui appartient à jesy quand LEIGH ANNE est la femme noire. moi et toi étant blancs, nous devrions simplement nous taire, écouter et apprendre.

Le soleil a montré hier le moment où Leigh-Anne, enceinte, a fondu en larmes en sanglotant «Je n’ai plus peur d’être moi» après avoir réalisé le documentaire puissant.

Les téléspectateurs étaient également en larmes à propos de la nouvelle émission de la BBC, âgée de 29 ans.

Leigh-Anne a admis qu’elle se sentait «perdue et invisible» et craignait même d’avoir été mise dans Little Mix comme la «fille noire symbolique».

Dans une interview avant la sortie du documentaire, Leigh-Anne a été submergée par l’émotion car elle a dit que le tournage l’avait «changée».

Elle a déclaré: «Au moment où j’ai terminé le documentaire, j’étais une personne différente…»

Caractéristiques de Rex

Leigh-Anne se demande si elle aurait été invitée à rejoindre Little Mix sur The X Factor en 2011 si elle avait la peau plus foncée.[/caption]

BBC

La star de Little Mix, Leigh-Anne Pinnock, s’est ouverte sur le racisme dans l’industrie de la musique[/caption]

Leigh-Anne – qui est enceinte de son premier enfant – fondit alors en larmes et se couvrit le visage en disant à travers ses larmes: «Ah, je savais que cela allait arriver. Ce sont les hormones et c’est tout.

Elle a ajouté émotionnellement: «Je me sens confiant et je n’ai pas peur d’être moi-même.

«Je le possède maintenant, plus que jamais.»

Getty

Leigh-Anne est entrée dans l’histoire aux Britanniques cette semaine avec ses camarades de groupe Little Mix[/caption]





Leigh-Anne est née et a grandi à High Wycombe, Bucks, par Deborah, une enseignante, et John, un mécanicien, qui, dit-elle, l’ont élevée pour être «vraiment fière» de leur héritage caribéen.

Mais Leigh-Anne dit qu’elle s’est toujours sentie moins populaire que ses camarades de groupe Perrie Edwards, Jade Thirlwall et Jesy Nelson, à cause de sa race.

Leigh-Anne: Race, Pop & Power est maintenant sur BBC Three sur iPlayer