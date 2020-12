Jesy Nelson a récemment choqué l’industrie du showbiz en annonçant son départ de Little Mix après neuf ans.

Malgré sa décision de s’éloigner des projecteurs, il semble que la chanteuse de 29 ans était destinée à être une star dès son plus jeune âge.

En 2002, Jesy est apparu dans la comédie des années 2000 About A Boy qui mettait en vedette Hugh Grant et Toni Colette.

La comédie dramatique romantique était également le film qui a catapulté Nicholas Hoult à la célébrité internationale alors qu’il jouait le jeune Marcus tourmenté.

La chanteuse de Black Magic, Jesy, est apparue dans ce qui était sans doute la scène la plus emblématique du film primé.







(Image: INSTAGRAM)



La superbe star a fait une apparition en tant que l’un des étudiants qui ont fréquenté l’école de Marcus.

Jesy peut être vu dans le public lors de la performance mordante de Marcus au spectacle de talents où il joue Killing Me Softly dans le but de remonter le moral de sa mère déprimée.

L’ancienne championne de X Factor peut être vue portant un uniforme scolaire marron alors qu’elle glousse devant la performance inoubliable de son amie d’école.







(Image: Internet inconnu)



About A Boy n’est pas sa seule distinction d’acteur, car Jesy a également fait une apparition dans Harry Potter.

Avant de devenir une superstar de la chanson, la bombe brune a montré ses talents de performeuse dans Harry Potter La coupe de feu aux côtés de Daniel Radcliffe et Emma Watson.

Après avoir découvert sa carrière d’actrice secrète, les fans de Little Mix ont afflué sur Twitter pour partager leur incrédulité cette semaine.







(Image: Reuters)



«Je ne peux pas croire que Jesy Nelson est apparu dans deux de mes films préférés! Qu’est-ce que diable »a partagé un fan surpris.

«Jesy Nelson était dans About A Boy ??? C’est trop pour mon cerveau à comprendre », a dit un autre.

«Au moins, nous pourrions la voir à la télévision maintenant au lieu de la scène?» un troisième enthousiasmé.







(Image: Instagram de Jesy Nelson)



Alors qu’un quatrième a tweeté: « Jesy Nelson et Hugh Grant dans la même phrase – je ne l’avais jamais imaginé. »

Jesy a récemment envoyé des ondes de choc après avoir partagé sa décision de quitter Little Mix dans une déclaration sincère.

La chanteuse idolâtrée a déclaré à ses fans: «Vous avez toujours été là pour me soutenir et m’encourager et je ne l’oublierai jamais.







(Image: Instagram)



«La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu des conséquences néfastes sur ma santé mentale.

«Je trouve très difficile d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le bonheur des autres, et j’ai le sentiment que le moment est venu d’être ce processus.