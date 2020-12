Les fans de Little Mix ont applaudi Jesy Nelson pour avoir donné la priorité à sa santé mentale après avoir annoncé qu’elle quittait le groupe.

Jesy a révélé qu’après neuf ans passés ensemble, elle dit au revoir à Little Mix suite au fait que le fait d’être dans le groupe a pris sa santé mentale.

Dans une déclaration émouvante publiée le 15 décembre, la chanteuse de 29 ans a déclaré à 7,3 millions d’abonnés Instagram qu’elle partait le «cœur lourd».

Jesy a écrit: « A tous mes mixeurs,

«Les neuf dernières années à Little Mix ont été la période la plus incroyable de ma vie.

«Nous avons réalisé des choses que je n’aurais jamais cru possibles. De la victoire de notre premier Brit Award à nos spectacles à guichets fermés à l’O2.

«Me faire des amis et des fans partout dans le monde, je ne saurais trop vous remercier du fond du cœur de m’avoir fait sentir comme la fille la plus chanceuse du monde.







(Image: jesynelson / Instagram)



« Vous avez toujours été là pour me soutenir et m’encourager et je ne l’oublierai jamais. »

Elle a ensuite révélé la raison de la décision de quitter le groupe.

Jesy a ajouté: « La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment nui à ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de vivre à la hauteur des attentes très difficile.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le fait de rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer le processus.







(Image: Getty Images)



«Je dois passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureux. Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi ça va ressembler maintenant, mais je j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir.

«Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans notre voyage. Tout le travail acharné et le dévouement qui ont contribué à faire de nous un succès.

« À chaque fan qui est venu nous voir en concert, qui a écouté nos chansons et a chanté leur cœur, m’a envoyé des messages et m’a soutenu tout au long du chemin Je veux que vous sachiez que je vous aime tous tellement et je n’aurais jamais pu le faire ceci sans vous et je l’apprécie à l’infini.

«Je tiens avant tout à remercier Jade, Perrie et Leigh-Anne d’avoir créé certains des souvenirs les plus incroyables que je n’oublierai jamais.







(Image: AFP / Getty Images)



« J’espère que vous continuerez à réaliser tous vos rêves et à continuer à faire de la musique que les gens aiment. J’adore Jesy. »

Suite à l’annonce du choc, la chanteuse a été inondée d’éloges de la part de ses fans qui, bien que dévastés par sa décision, ont compris son raisonnement.

L’un d’eux a déclaré: « Mon cœur s’est littéralement brisé en un million de morceaux, mais sa santé mentale est la chose la plus importante qui soit. Nous t’aimons Jesy. »

Un autre a écrit: « Je suis heureux que Jesy prenne du temps pour elle-même et pour sa santé mentale, en envoyant tout l’amour. »

Un troisième a écrit: « Je l’adore tellement mais si c’est ce qui est le mieux pour sa santé mentale, je l’aimerai et la soutiendrai. »

Et: « Mais ne faisons pas que Jesy se sente mal à propos de sa décision, elle a estimé que c’était bon pour elle et sa santé mentale et nous avons 6 albums incroyables et ces filles sont toujours là avec nous », a ajouté une quatrième.

Jesy a parlé de l’intimidation qu’elle a subie en ligne depuis son apparition sur The X Factor en 2011 dans son documentaire de la BBC Odd One Out, qui a remporté un National Television Award.

Avez-vous une histoire à partager? Nous voulons en savoir plus. Écrivez-nous à yourmirror@mirror.co.uk