Les fans de Little Mix en larmes alors que Leigh-Anne Pinnock révèle un racisme déchirant et une lutte au sein du groupe dans un documentaire

Les fans de LITTLE Mix étaient en larmes ce soir alors que Leigh-Anne Pinnock parlait courageusement de ses expériences de racisme dans le groupe.

La jeune femme de 29 ans a été félicitée pour avoir lutté contre le manque de diversité de l’industrie dans son puissant documentaire Leigh-Anne: Race, Pop & Power ce soir.

5 Leigh-Anne Pinnock a laissé les téléspectateurs en larmes ce soir Crédit: BBC

Dans des scènes bouleversantes, elle a rappelé le moment dévastateur où elle a subi des abus racistes à l’école lorsque un autre enfant lui a dit qu’elle était «de la jungle» – mais a dit que ce n’est qu’après avoir fait partie du groupe qu’elle l’a ressenti à nouveau.

Leigh-Anne, qui a annoncé qu’elle était enceinte d’elle et du premier enfant de son fiancé Andre Gray la semaine dernière, a expliqué: «La seule fois où j’ai connu le racisme, c’était une fois à l’école primaire.

«Un garçon m’a tendu un mot qui disait simplement:« Nom: Leigh-Anne, âge: 9 ans, de la jungle ».»

5 La star a parlé de son expérience du racisme Crédits: Rex

«J’étais dévasté. Je n’avais jamais eu l’impression de ne pas être à ma place auparavant.

« Il s’est avéré que je ne serais plus amené à ressentir cela jusqu’à ce que ma vie ait changé du jour au lendemain une décennie plus tard. »

La chanteuse a raconté comment le racisme avait «ruiné» sa carrière de dix ans dans le groupe et comment elle se sentait «perdue et invisible».

La star craignait même d’avoir été mise dans Little Mix uniquement en tant que «fille noire symbolique».

5 La star a dit que son temps dans le groupe avait été ruiné

Leigh-Anne est née et a grandi à High Wycombe, Bucks, par Deborah, une enseignante, et John, un mécanicien, qui, dit-elle, l’ont élevée pour être «vraiment fière» de leur héritage caribéen.

Mais Leigh-Anne dit qu’elle s’est toujours sentie moins populaire que ses camarades de groupe Perrie Edwards, Jade Thirlwall et Jesy Nelson, à cause de sa race.

Ceux qui regardaient à la maison ont été incroyablement émus par le voyage de Leigh-Anne et sont allés sur Twitter pour en discuter.

5 Le puissant doc a été salué par les fans Crédit: BBC

Une personne a écrit: «Près de 20 minutes et je suis déjà pleurs de nouveau. Je suis tellement fière de toi Leigh-Anne.

Une autre a ajouté: «Écouter ces femmes parler du racisme m’amène à des larmes. Imaginez qu’on vous dise de blanchir votre peau. Cela restera avec vous pour la vie.

Alors que quelqu’un d’autre a fait remarquer: «Ce doc avec Leigh-Anne de Little Mix sur le racisme et le colorisme dans l’industrie de la musique – sur BBC1 maintenant – est génial. Triste mais brillant et instructif et courageux. #LeighAnne. »

Dans le documentaire, Leigh-Anne rencontre d’autres artistes noirs qui ont fait face à des situations similaires, notamment Alexandra Burke et la chanteuse des Sugababes Keisha Buchanan.

5 Leigh-Anne est actuellement enceinte de son premier enfant Crédits: Getty

Le film la voit également rallier son label Sony pour introduire plus de diversité et défendre les créatifs noirs – mais ils refusent de la rencontrer devant la caméra.

Elle conclut le film en disant: «Notre musique est inspirée de la culture noire et je ne veux pas que la prochaine pop girl noire se présente pour se sentir comme moi.

«Je vais continuer à pousser.

«Ce n’est plus une question, cela doit arriver.»