Les fans de Little Britain se déchaînent alors que Matt Lucas et David Walliams se réunissent après avoir quitté Bake Off et BGT

Les fans de LITTLE Britain se sont déchaînés lorsque Matt Lucas et David Walliams se sont réunis après que le couple ait quitté ses émissions de télévision.

Les comédiens, qui ont joué ensemble dans les séries Little Britain et Come Fly With Me, se sont réunis.

Pennsylvanie

Cela survient alors que David s’éloigne de BGT à la suite de commentaires grossiers sur les candidats[/caption]

Twitter

Les comédiens ont posé ensemble alors qu’ils travaillaient sur leurs ordinateurs portables[/caption]

Cela vient après que Matt Lucas a annoncé plus tôt cette semaine qu’il avait quitté The Great British Bake Off.

David a également quitté son rôle de juge sur Britain’s Got Talent à la suite de ses commentaires grossiers sur l’exposition des candidats.

Maintenant, les fans pensent que le couple travaille ensemble sur un nouveau projet après avoir publié un cliché en ligne.

Ils avaient tous les deux l’air heureux car ils avaient leurs ordinateurs portables ouverts alors que Matt disait simplement: “Écrire.”

En réponse au tweet qui a accumulé plus de 7 000 likes, un fan a déclaré : « Pensez-vous que vous pourriez faire une autre série de « Come fly with me » ? Je pensais que c’était hystérique.

Un autre a déclaré: “Génial de vous revoir écrire et produire ensemble… j’espère que l’armée du PC n’entrera pas dans vos pensées sur votre écriture… nous avons besoin d’une bonne comédie sur nos écrans. Ramenez la Petite-Bretagne.

« Ravi de vous revoir tous les deux… et d’écrire ! J’ai hâte de voir ce que vous faites tous les deux. Beaucoup d’amour à vous deux », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a posté: “Il était temps, tous les deux, arrêtez de fantasmer maintenant et continuez! :).”

David et Matt n’ont pas parlé pendant près d’une décennie après qu’une querelle a vu le duo comique tomber.

Le couple a cessé de travailler ensemble en 2011, au milieu des informations selon lesquelles l’amitié est devenue tendue.

Matt a écrit dans son autobiographie sur la montée des tensions entre les deux hommes en 2005 lors de leur tournée épique Little Britain Live, menant à une bagarre spectaculaire dans les coulisses une nuit.

Dans le livre, Little Me, Matt a révélé qu’ils étaient «souvent à couteaux tirés» et que les disputes sur des questions insignifiantes, y compris le type de chocolat à avoir dans les coulisses, se sont souvent intensifiées.

Parlant de la querelle, David a déclaré en 2012: “Nous sommes des gens très différents et voulons probablement des choses différentes et avons des méthodes de travail différentes.”

Il a ajouté: “Eh bien, c’est fini pour le moment. Si c’est fini pour toujours, je ne sais pas.

Getty

Matt a également quitté son rôle de présentateur dans The Great British Bake Off cette semaine[/caption]

Polycopié