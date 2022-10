Les fans de Line of Duty terrassés par la transformation capillaire «époustouflante» de Vicky McClure

VICKY McClure a stupéfié les fans après son apparition sur Loose Women après une transformation capillaire spectaculaire.

La star de Line Of Duty est apparue dans l’émission de chat ITV pour discuter de la troisième saison de Our Dementia Choir.

TVI

Les fans de Loose Women se sont déchaînés sur la transformation capillaire de Vicky McClure[/caption]

Getty

La star de Line Of Duty photographiée en mai avec sa coiffure courte signature[/caption]

Lors de l’apparition, Vicky a fait ses débuts avec des mèches plus longues par rapport à sa coiffure coupée signature et a opté pour un balayage blond plus foncé.

Les téléspectateurs ont rapidement réagi à la transformation des cheveux, avec des dizaines de compléments aux nouvelles mèches.

S’adressant à Twitter, une personne a écrit: “Vicky McClure a fière allure. Les cheveux plus longs lui vont vraiment bien.

Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a déclaré: “Vicky McClure est absolument magnifique avec des cheveux plus longs et un éclair de blonde!”

Alors qu’un troisième a tweeté Vicky elle-même, ajoutant: “J’ai adoré voir tes cheveux quand je t’ai surpris sur Loose Women aujourd’hui!”

Lors de l’apparition, Vicky’s Our Dementia Choir a terminé le spectacle en donnant une performance incroyable, qui a laissé les fans en larmes.

Cela vient alors que l’ancienne co-star de Vicky, Adrian Dunbar, est apparue dans Good Morning Britain et a taquiné un retour de Line of Duty.

Susanna Reid demande à l’acteur s’il va y avoir une autre série de Line of Duty, à laquelle il répond : “Oui, nous l’espérons vraiment. Tout le monde s’en prend à ça. Donc je veux dire, ouais.

Ed Balls a sauté avec enthousiasme pour clarifier en demandant: “Une série complète et appropriée?”





“Eh bien, nous ne savons pas vraiment”, a répondu Adrian, tout en levant son sourcil gauche.

“C’est entièrement à Jed Mecurio et nous croisons donc les doigts pour que, dans les prochaines semaines ou mois, nous puissions entendre quelque chose.”

Line of Duty est disponible en streaming sur Netflix.