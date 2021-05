Les fans de Line of Duty sous le choc alors que H est enfin révélé – l’avez-vous deviné?

Les fans de LINE of Duty ont été déconcertés par la finale de la série de ce soir alors que le surintendant de détective en cuivre tordu Ian Buckells a été révélé comme le méchant H.

Des millions de personnes à l’écoute du thriller policier de la BBC1 découvrent l’identité de «The Fourth Man» – le policier à double trafic que l’AC-12 chasse depuis des années.

🔵 Lisez notre blog en direct Line of Duty pour les dernières mises à jour

9 Ian Buckells a été dévoilé en tant que chef du crime H Crédit: BBC

Le détective incompétent, joué par l’acteur Nigel Boyle, s’était caché à la vue depuis sa première apparition dans la première série en 2012 parce que personne ne pensait que le «fou maladroit» était capable d’être un escroc.

Les téléspectateurs ont été stupéfaits par le résultat, avec un écrit sur Twitter: « Je ne peux pas mentir, je ne m’attendais pas à ce que ‘H’ sorte comme ça (si c’est lui). Nous avons besoin de plus s’il vous plaît #LineofDuty. »

Un autre a posté: « BUCKING HELL. OMFG, l’OCG. C’est DSU Ian Buckells. Comte Buckules. Oncle Buck. Buckaroo. Allons Buck sauvage! #LineOfDuty. »

Un troisième tapa: « TOUT CE QUI SUSPENSE POUR RETOURNER LES BOUCLES. »

Comme un autre l’a écrit: « 6 saisons seulement pour annoncer que H est BUCKELLS. Je pleure. »

La fin a laissé les fans se demander si l’émission, regardée par 11 millions la semaine dernière, reviendrait pour une septième série très attendue.

9 Buckells a été grillé par Ted Hastings Crédit: BBC

La BBC a refusé de confirmer ou de nier si une future série avait été officiellement commandée, laissant les fans dévoués inquiets d’avoir regardé leur dernier épisode du drame policier.

Mais The Sun comprend que la star principale Martin Compston, 36 ans, qui joue le rôle de l’officier anti-corruption DI Steve Arnott, a signé un accord de deux séries qu’il n’est qu’à mi-chemin.

Le chef de la lutte contre la corruption, le surintendant Ted Hastings, joué par Adrian Dunbar, a semblé parler au nom de la nation en exprimant à quel point la révélation était anti-apogée à la fin d’une saison qui a vu des niveaux record de téléspectateurs se connecter.

Au cours de 12 minutes de grillades de Buckells par AC-12, il a déclaré: «Tout le temps, nous étions assis ici à penser que nous poursuivions un cerveau criminel, mais non … votre corruption a été prise pour de l’incompétence.

9 Fleming, Arnott et Hastings ne pouvaient pas croire que c’était Buckells Crédit: BBC

Je ne peux pas mentir, je ne m’attendais pas à ce que «H» sorte comme ça (si c’est lui). Nous avons besoin de plus s’il vous plaît #Ligne de conduite – Mikes (@ JustmeNo1Mikes) 2 mai 2021

Non je ne crois pas que ce soit des buckells #LineofDutyFinale – lauren 𓃰 (@_laurenjay) 2 mai 2021

Pas question que Buckells ne l’achète pas. 😤😤😤 – Aim-🌊-☕️ (@ Blunderw0man) 2 mai 2021

Si ce sont des buckells, je lance tout de suite #LineofDutyFinale – Kurt 🌟 (@ payno268) 2 mai 2021

10 ans pour Buckells lmao quel simulacre – lauren 𓃰 (@_laurenjay) 2 mai 2021

Je n’accepte pas Buckells comme « H », c’est une fin très anticlimatique si c’est ce à quoi ils s’en tiennent … #LineofDutyFinale – Pain d’Agege 🍞 (@VP_lizzie) 2 mai 2021

«Au fur et à mesure que vous gravissiez les échelons, il n’y avait rien vers lequel vous ne voudriez pas vous tourner tant que le prix était correct, c’est le haut et le bas.

« Vous avez bien gravi les échelons, laissant derrière vous une traînée de gaffes, comment certaines personnes peuvent échouer à la croyance des mendiants. »

Mais certains téléspectateurs ont pensé que cela semblait trop incroyable, ce qui a soulevé la perspective qu’il y ait plus de cuivres corrompus dans la police centrale – et aussi la possibilité de nouvelles séries.

9 Des preuves ont été trouvées dans la cellule de Buckells Crédit: BBC

Jed et le Beeb n’ont donné depuis lors aucune indication ferme quant à savoir s’il y aura une septième ou une huitième série, affirmant qu’ils préfèrent attendre la réaction du public avant de décider s’il faut écrire plus d’épisodes.

La réponse à la finale leur donnera matière à réflexion. L’épisode de clôture de cette série a marqué la fin d’une accumulation qui a vu plusieurs personnages sinistres dans le cadre pour être Le quatrième homme – ou quatrième femme.

Ils comprenaient DCSupt Patricia Carmichael, joué par Anna Maxwell Martin; Chief Constable Philip Osborne, joué par Owen Teale, et DCI Marcus Thurwell, joué par Jimmy Nesbitt.

Mais Carmichael a pris une banquette arrière dans le spectacle, Osborne a à peine été vu et il a été confirmé que Thurwell était mort dans la villa espagnole où il s’était retiré.

9 La scène d’interrogatoire tendue a duré 12 minutes Crédit: BBC

9 Fleming lança un regard glacial à Buckells Crédit: BBC

9 Arnott et Fleming sont venus à la rescousse de Davidson Crédit: BBC

Au lieu de cela, le surintendant Hastings, DI Arnott et DI Kate Fleming, interprétés par Vicky McClure, en ont déduit que Buckells était leur homme après avoir découvert qu’il avait mal orthographié le mot à plusieurs reprises comme «définitivement» dans ses rapports de police et dans les communications sur ordinateur portable avec les chefs de gangs. .

Ils avaient également des preuves ADN accablantes et ont découvert qu’il avait une société clandestine enregistrée dans les îles Caïmans qui avait un montant stupéfiant de 3 millions de livres sterling en banque – une somme qu’il n’aurait probablement pas pu accumuler sur son salaire de la police.

Un DI Fleming enragé ne pouvait pas croire qu’il était secrètement millionnaire après avoir été un de ses collègues au fil des ans.

Elle a déclaré: «J’ai travaillé avec vous trois fois maintenant – sous couverture en 2012 avec l’équipe de Tony Gates, sous couverture avec l’équipe de Roz Huntley, et cette année à Hillside Lane.

«C’était toujours les mêmes costumes de merde, les voitures de papa, je veux dire que vous ne mettez jamais votre main dans votre poche quand c’était votre tour.

9 Jo Davidson a reçu une nouvelle identité Crédit: BBC

Le surintendant Hastings dit qu’il a bien caché la richesse et qu’il menait clairement une double vie. Il a ajouté: «La vie secrète. La grande maison, la voiture rapide, la salope sur le côté, Deborah Devereux, c’est ça qui t’a fait tourner la tête? Vous savez, au fil des ans, nous avons enquêté sur toutes sortes de motifs, mais le motif le plus banal et le plus bas de tous est tout simplement la cupidité.

L’explication grossière était en contradiction avec le scénario complexe qui s’est développé tout au long de la série six, qui avait vu la journaliste de télévision Gail Vella être tuée parce qu’elle enquêtait sur deux enquêtes bâclées sur les réseaux pédophiles VIP et le meurtre de Lawrence Christopher, ce dernier dans lequel il avait été impliqué. .

Loin d’être un cerveau criminel, Buckells lui-même a déclaré qu’il n’avait conçu aucun crime, mais qu’il avait simplement aidé à les organiser. Il a dit: « C’est leur fait – je ne fais que transmettre des choses. »

9 Patricia Carmichael a eu un rôle minimal dans la finale Crédit: BBC

Au lieu de cela, il a affirmé que la plupart des coups de feu avaient été tirés par le roi du crime Tommy Hunter, qui est révélé dans cette série comme étant le père ET l’oncle du surintendant en chef Jo Davidson, joué par l’actrice écossaise Kelly Macdonald.

Il a été tué dans la deuxième série avec l’aide de DI Lindsay Denton, joué par Keeley Hawes, mais pas avant d’avoir préparé sa nièce et sa fille à devenir une taupe au sein de la police.

Buckells a déclaré: «Tommy Hunter était le meilleur homme. Après son départ, ils se sont tous séparés en leur propre OCG. Je ne fais que passer les commandes.

Le surintendant Hastings lui demande même directement: «Ian Buckells, êtes-vous le quatrième homme?» À laquelle répond instantanément: « Aucun commentaire. »

Mais finalement, il rompt son silence et dit: «Je suis un imbécile maladroit? Je suis le seul à avoir fait un total de tasses avec vous. La corruption officiellement institutionnalisée n’existe pas, n’est-ce pas? Officiellement H ou The Fourth Man ou peu importe comment vous voulez l’appeler, il n’existe pas non plus.

«Cela me fait réaliser que tout le monde serait beaucoup plus heureux si tout cela disparaissait, alors je prendrai l’immunité et la protection des témoins, merci beaucoup.»

Dans la scène finale de la série, encore plus de doute est jeté sur la question de savoir si Buckells pourrait vraiment être le quatrième homme – ou du moins le dernier des cuivres pliés à l’intérieur de la force.

Faisant le tour du DCSupt Carmichael, il dit: «C’était un officier incompétent promu à plusieurs reprises dans les rangs. rien de tout cela n’aurait pu se produire sans l’aveuglement volontaire de ceux qui sont au pouvoir.

«Et ceux qui sont au pouvoir devraient être tenus de rendre des comptes.»

Ces mots ont donné encore plus d’espoir aux téléspectateurs qui veulent une autre série.

Jo a reçu une nouvelle identité et a trouvé le bonheur avec une petite amie et un chien dans une maison de campagne.

Mais il a été révélé comment la police centrale tentait d’empêcher toute preuve de corruption d’être entendue en audience publique.

Il disait: « Actuellement, les pouvoirs de l’AC-12 pour freiner les actes répréhensibles dans la fonction publique n’ont jamais été aussi faibles. »