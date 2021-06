Les fans de Line of Duty sont toujours convaincus que l’acteur Owen Teale est H alors qu’ils continuent de l’accuser après la fin de l’émission

LINE of Duty a révélé l’identité du quatrième homme et du personnage mystérieux H dans la finale de la saison six – mais cela n’a pas empêché les fans de spéculer.

Pour de nombreux téléspectateurs, la nouvelle a été un choc, car beaucoup s’attendaient à ce que le doigt soit pointé vers le chef de police douteux Philip Osborne.

BBC

Les fans pointent toujours du doigt Owen Teale[/caption]

Bien qu’il ait déjà été révélé qu’il s’agissait du surintendant Ian Buckells dans un coup du sort choquant, les fans soupçonnent toujours Osborne d’être impliqué.

Certains n’ont pas pu accepter la fin du mystère, et sont même allés jusqu’à continuer d’accuser l’acteur Owen Teale après le show.

S’adressant au Horaires de la radio, Owen, qui a représenté Osborne dans le drame, a admis que les gens venaient toujours vers lui pour dire qu’ils « savaient » qu’il était H.

« Je me défends maintenant dans les magasins, avec des gens qui disent ‘Je sais que tu es H’, et je dis ‘Non, non, non, attends une minute, nous savons tous qui est H maintenant' », a-t-il déclaré. .

BBC

Les fans sont convaincus que le Chief Constable est H[/caption]

Getty – Contributeur

L’acteur a déclaré avoir été approché dans les magasins[/caption]

«Ils disent:« Non, non, non, non, je n’y crois pas une seconde. Il n’aurait jamais eu le pouvoir de le faire. Mais votre personnage était l’original’.

« Ils s’en souviennent, dès le début. C’est le gars qui a en fait joué avec Steve Arnott, il l’a intimidé et c’est pourquoi il a sauté dans AC 12 et a sauté d’armes à feu.

L’acteur Owen, 60 ans, a également révélé son admiration pour le créateur et scénariste de la série, Jed Mercurio, le qualifiant d’« auteur de télévision ».

Il a félicité Jed pour ce qu’il a pu faire avec l’extrait d’Osborne s’exprimant lors d’une conférence de presse, qui a eu lieu au cours de la saison six.

BBC

Le Chief Constable a intimidé Steve Arnott dans la série originale[/caption]

« Le respect pour Jed Mercurio d’avoir tant de choses alors que je n’ai tourné que deux jours », a déclaré l’acteur. « Il a dit: » Écoutez, j’ai juste besoin de vous pendant deux jours, debout sur les marches et faisant l’annonce publique que ces gars font » et j’ai dit: » Oui, bien sûr « .

« Donc, je n’ai connu toute l’histoire que bien plus tard, à quel point il se faisait pointer du doigt sur lui. Mais je suis très heureux d’en faire partie – c’est un beau problème d’avoir des gens qui viennent vers vous dans la rue.

Les fans ont été déçus lorsqu’il a été annoncé qu’il n’avait pas été confirmé que d’autres épisodes du drame policier étaient en préparation.

La responsable du contenu de la BBC, Charlotte Moore, a déclaré que le diffuseur « aurait une conversation avec l’équipe » sur l’avenir de la série.

Getty

La star a félicité l’écrivain Jed pour ce qu’il a fait dans la sixième série[/caption]

Dans une interview avec Horaires de la radio, le créateur de la série Jed Mercurio dit qu’il n’est « pas tout à fait clair » s’il y aura une série 7 de la série.

« Nous sommes dans une situation où il n’est pas tout à fait clair qu’il y aura une septième série,

« On espère qu’il pourrait y en avoir. Mais nous devons faire notre planification à la suite de COVID, et tout un tas d’autres choses autour de l’idée que ces choses ne sont pas du tout garanties maintenant. »





Il a poursuivi: « Depuis probablement la saison quatre, nous discutons avec la BBC de la longévité réaliste de la série. J’ai vu des radiodiffuseurs débrancher alors que nous étions encore en train de développer un scénario – Bodies et Cardiac Arrest se sont tous deux terminés prématurément sur la BBC.

« C’est donc une discussion en cours, c’est tout ce que je peux dire. Cela dépend en grande partie des créatifs clés – moi et les acteurs principaux – qui trouvent de nouvelles histoires à raconter dans cet univers. »

Les séries 1 à 6 de Line of Duty sont disponibles en streaming sur BBC iPlayer.