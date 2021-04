Les fans de LINE of Duty étaient ravis ce soir quand Adrian Dunbar a fait ses débuts avec Have I Got News For You.

La star de la télévision les a traités avec beaucoup de plaisanteries du drame policier qui a captivé le pays.

3 Les fans de Line of Duty étaient ravis de voir Adrian Dunbar sur Have I Got News For You

Adrian, 62 ans, joue le surintendant Ted Hastings dans la série à succès et il était le seul à se mettre à l’écoute de nombreux fans de LOD.

Les panélistes étaient la comédienne impassible Katherine Ryan et le rédacteur politique du Sunday Times Tim Shipman, ainsi que les capitaines d’équipe Ian Hislop et Paul Merton.

Adrian a reçu un accueil chaleureux sur Twitter après avoir commencé ses fonctions d’hébergement avec un résumé des nouvelles de la semaine rempli d’acronymes.

Il faisait référence à la décision de ne pas recommander de restrictions d’âge pour le vaccin AstraZeneca après avoir craint qu’il ne provoque des caillots sanguins.

3 Il a répliqué mercredi à la référence de Boris Johnson à l’exercice de ses fonctions au Parlement

Mais, a déclaré l’acteur dans son ouvre-porte embarrassant: « Un des développements de vaccin cette semaine est que l’AZ (vaccin AstraZeneca) a été soutenu par la MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency), une EMA (European Medicines Agency) utilisant les données de l’ONS (Office for National Statistics) et le PHE (Public Health England) pour soutenir le JCV (Joint Committee on Vaccination and Immunization) «

Il a ajouté: « Je veux dire … accrochez-vous … Je n’ai dit oui à cette émission que pour m’éloigner des acronymes b **** y! »

Il n’a certainement pas fallu longtemps au dernier animateur de HIGNFY pour faire une blague sur les cuivres pliés et un convoi de police douteux – faisant référence à l’intrigue de la deuxième série.

Dans un autre clin d’œil à son rôle, il a réagi au clip de Sir Keir Starmer en plaisantant à la Chambre des communes en disant que l’AC12 de Line of Duty était nécessaire pour une «enquête de détresse» après le scandale Greensill de David Cameron.

3 Il y avait beaucoup de plaisanteries sur l’AC-12 et les cuivres pliés de l’acteur Ted Hastings Crédit: BBC

Après que le Premier ministre Boris Johnson ait répondu dans le clip: « Oui, nous continuons à éliminer les cuivres pliés. »

Un Adrian sans expression a dit: « Très bien là-bas, Boris … Bravo pour avoir ramassé la torche là-bas … »

Les téléspectateurs de HIGNFY ont adoré son appréciation pour son personnage Ted Hastings et ont réagi en masse sur Twitter.

L’un d’eux a écrit: « Brillant épisode de #HIGNFY ce soir Adrian Dunbar a été un excellent hôte. Espérons qu’il pourra traduire en justice le scandale de la corruption du lobbying. »

Un autre délire: « Wow! Adrian Dunbar était un hôte de quiz exceptionnel ce soir …. PLUS s’il vous plaît BBC 🙂 J’ai adoré tous les jeux de mots LineofDuty !!! »

Le drame policier à succès Line of Duty a été presque annulé après une seule saison, a révélé sa star Adrian Dunbar.

Près de 10 millions de personnes ont regardé l’ouverture de la série six le mois dernier sur BBC One. Mais Adrian, qui joue le surintendant Ted Hastings, a déclaré que les chiffres d’audience étaient faibles même pour la deuxième série sur BBC2 « avant qu’elle ne prenne feu ». Il a ajouté: « C’était difficile de savoir si nous allions obtenir une deuxième série en premier lieu. »

Son camarade star Craig Parkinson, qui a joué le « caddy » corrompu, a déclaré sur son podcast Two Shot que cela avait commencé comme « une si petite chose » mais ils savaient tous à quel point c’était incroyable « .