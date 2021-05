Les fans de Line of Duty sont convaincus que Ian Buckells cache un secret après un sourire suspect dans les scènes finales

Les téléspectateurs de LINE of Duty sont convaincus que le sourire méfiant d’Ian Buckells à la fin de la finale d’hier soir signifie qu’il y a plus de drame à venir.

Le détective malheureux a été révélé comme le cerveau criminel H après que son orthographe douteuse l’ait impliqué dans une série de crimes corrompus et violents.

5 Le sourire de Buckells a fait penser aux fans qu’une septième série était inévitable Crédit: BBC

Mais la révélation a été accueillie par une déception généralisée de la part des fans qui estimaient qu’il n’était pas capable de coordonner des intrigues aussi complexes.

Alors qu’il était conduit à sa cellule après une intense grillade de Ted Hastings, Kate Fleming et Steve Arnott, Buckells eut un sourire narquois.

Cela a conduit beaucoup à croire qu’il prend simplement le rap pour une puissance supérieure – peut-être des flics peu aimables Patricia Carmichael ou Philip Osborne.

Un spectateur a écrit sur Twitter: « Je ne pense pas que ce soit la dernière série. Ce sourire narquois de Buckells à la fin! Et nous ne savons même pas comment Ted, Kate et Steve vont continuer leur vie. Je ne pense pas que Bucklles soit H. Et je ne crois toujours pas que Carl Banks ait tué Gail Vella. «

Un autre a posté: « Quelqu’un tire les ficelles et tout cela est beaucoup plus gros que Buckells – le sourire narquois sur son visage dans le dernier plan le montre !!!

Un troisième a déclaré: « Le sourire narquois de Buckells à la fin suggérerait que c’est loin d’être terminé … Passez à la série 7.

Alors qu’un quatrième a tapé: « Je ne pense pas que Ian Buckells soit H … c’est un rouage. Carmichael est plus profond, Osborne veut le balayer sous le tapis, Ted fait appel à la retraite forcée, Buckells sourit à la fin … . série 7? «

5 Le quatrième homme Ian Buckells renverse les haricots Crédit: BBC

Bungling Buckells, joué par Nigel Boyle, se cache à la vue depuis des années.

Le surintendant Ted Hastings, joué par Adrian Dunbar, semblait parler au nom de la nation en exprimant à quel point il était anti-climax que Buckells était le méchant.

Dans une interview avec le flic corrompu, le chef de l’AC-12 a déclaré: «Tout le temps, nous étions assis ici à penser que nous poursuivions un cerveau criminel, mais non. . . votre corruption a été prise pour de l’incompétence.

«Au fur et à mesure que vous vous frayiez un chemin dans les rangs, il n’y avait rien vers quoi vous ne voudriez pas vous tourner tant que le prix était correct, c’est le haut et le bas.

5 Le surintendant de dét. Bungling Ian Buckells est joué par Nigel Boyle Crédit: BBC

« Vous avez bien gravi les échelons, laissant derrière vous une traînée de gaffes, comment certaines personnes peuvent échouer à la croyance des mendiants. »

La torsion a soulevé la perspective de plus de cuivres corrompus qui n’ont pas encore été révélés. Mercurio et la BBC avaient précédemment déclaré qu’ils préféreraient attendre la réaction du public avant de décider d’écrire plus d’épisodes.

La sixième série de Line of Duty a mis un certain nombre de suspects dans le cadre.

Ils comprenaient le surintendant en chef du détective Patricia Carmichael, joué par Anna Maxwell Martin; le chef de la police Philip Osborne, joué par Owen Teale, et l’inspecteur en chef à la retraite Marcus Thurwell, joué par James Nesbitt.

Mais Carmichael a pris une banquette arrière, Osborne a été à peine vu et il a été confirmé que Thurwell était mort dans sa villa espagnole.

Au lieu de cela, AC-12 a déduit que Buckells était leur homme après avoir découvert qu’il avait mal orthographié le mot à plusieurs reprises comme «définitivement» à la fois dans ses rapports de police et dans les communications sur ordinateur portable avec les chefs de gangs.

5 Créateur de Line Of Duty Jed Mercurio Crédit: PA

Ils ont également découvert qu’il avait une société clandestine dans les îles Caïmans avec 3 millions de livres sterling en banque.

L’inspecteur-détective Fleming a déclaré: «J’ai travaillé avec vous trois fois maintenant.

«C’était toujours les mêmes costumes de merde, les voitures de papa, je veux dire que vous ne mettez jamais votre main dans votre poche quand c’était votre tour.

Le surintendant Hastings a estimé: «Au fil des ans, nous avons enquêté sur toutes sortes de motifs, mais le motif le plus banal et le plus bas de tous est tout simplement la cupidité.

5 Vicky McClure et Martin Compston semblaient laisser entendre que le spectacle était terminé Crédit: BBC

Le point culminant était en contradiction avec le scénario complexe mettant en vedette le meurtre de la journaliste d’investigation Gail Vella et des sondes bâclées dans les réseaux pédophiles VIP.

Buckells a révélé qu’il y avait plusieurs groupes dissidents de l’OCG et a déclaré: «Je ne fais que transmettre les ordres.