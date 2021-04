Les fans de LINE of Duty ont repéré un autre indice que Hastings est corrompu après que le méchant patron d’OCG ait mal orthographié «définitivement» comme «définitivement» à nouveau.

Le patron de l’AC-12 a été effectivement relevé de son commandement dans l’épisode bourré d’action de ce soir alors que Steve et Kate découvraient d’autres preuves suggérant qu’il était le quatrième homme.

Dans une conversation anonyme avec Jo Davidson, la personne mystérieuse lui a ordonné de se débarrasser de Kate Fleming pour de bon, mais a insisté pour qu’il s’occupe de l’AC-12.

Une fois de plus, l’officier corrompu inconnu a répondu en mal orthographiant définitivement comme «définitivement».

Plus tard, Carl Banks a dit à Steve que Hastings lui avait dit que Steve Corbett était un flic infiltré.

Cela, ajouté à la nouvelle, que l’argent trouvé dans le loft de la veuve de Corbett provenait du même argent que celui trouvé avec Hastings dans la chambre d’hôtel – Steve et les fans étaient-ils convaincus une fois de plus que Hastings est corrompu.

Un spectateur a déclaré: «« Certainement »c’est toujours la mauvaise orthographe. C’est la même personne sur cet écran. C’est de la même manière que Hastings l’a orthographié… »

Un second a écrit: «Il n’y a aucun moyen que Hastings puisse être un cuivre plié? Sûrement? Maintenant, je ne peux pas en être si sûr. Non. »

Un autre a ajouté: «Je ne peux pas croire que Hastings soit plié. Vivez assez longtemps pour vous voir devenir le méchant.

Un quatrième a conclu: «H est Hasting après tout? Définitivement orthographié comme «définitivement à nouveau. Hastings. Jeu terminé. »

Pendant ce temps, l’acteur James Nesbitt a fait une apparition choquée alors que le flic douteux disparu Marcus Thurwell alors que l’enquête sur le meurtre de Gail Vella devenait plus compliquée.

Il a également été révélé que Jo Davidson était lié à Tommy Hunter.

Et elle a été confirmée comme corrompue lorsqu’elle a accepté de faire assassiner Kate pour protéger son propre secret.

Elle a appelé Kate et l’a amenée à la rencontrer dans un parking d’entrepôt désaffecté et, quand elle est arrivée, Ryan est sorti et a pointé son arme sur Kate.

Seule sa réflexion rapide a donné à Kate suffisamment de temps pour confondre Ryan et Jo et sortir son propre pistolet.

L’épisode s’est terminé par deux coups de feu, suggérant qu’ils se sont tirés mutuellement.

Les téléspectateurs étaient sous le choc des scènes.





L’un d’eux a écrit: «STOP IT !!! CELA FIN !! JE NE PEUX PAS TRAITER! JE NE PEUX PAS ATTENDRE UNE SEMAINE COMPLÈTE POUR LE SAVOIR. «

Un second a déclaré: « Comme si Line of Duty nous faisait attendre une semaine de plus après avoir vu ça »

Un autre a ajouté: « Mère de Dieu, ces sanglants cliffhangers !! »