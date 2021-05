Les fans de Line of Duty espèrent la série 7 alors que le patron Jed Mercurio partage un tweet cryptique

Le patron de LINE of Duty, Jed Mercurio, a rendu les fans fous la nuit dernière quand il a suscité l’espoir qu’il y aurait une saison sept.

Le showrunner a partagé un tweet cryptique quelques minutes après la finale de la série six.

Le patron de Line of Duty, Jed Mercurio, partage le tweet cryptique AC-12 « Porter le feu » après la finale de la série

Il a partagé une photo de l’AC-12 et a écrit: «Portez le feu».

Une personne a répondu: «On dirait une autre saison? J’espère. La finale était comme un épisode de remplissage »

Un autre a déclaré: «Soit une allusion à la série sept, soit un appel pour nous tous de diriger notre rage contre l’incompétence et la corruption dans les plus hautes fonctions et de faire quelque chose à ce sujet… ou les deux. A la réflexion, merci @ jed_mercurio pas la fin la plus facile mais une très bonne. #Ligne de conduite »

Et un autre a écrit: « Haha, les écrivains ont désactivé les commentaires sur son dernier tweet afin que nous ne puissions pas lui exprimer notre déception. »

Comme un autre l’a dit: «Certainement mis en place pour une 7ème série. Sinon quelle finition décevante «

Des millions de personnes ont réagi au thriller policier de la BBC1 après avoir découvert l’identité de «The Fourth Man» – le policier à double trafic que l’AC-12 chasse depuis des années.

Le cuivre plié s’est avéré être un surintendant de détective Ian Buckells.

Mais les gens à la maison ont été stupéfaits par le résultat, avec un écrit sur Twitter: «Je ne peux pas mentir, je ne m’attendais pas à ce que ‘H’ sorte comme ça (si c’est lui). Nous avons besoin de plus s’il vous plaît #LineofDuty. «

Ian Buckells a été dévoilé en tant que chef du crime H

Des preuves ont été trouvées dans la cellule de Buckells

Jed et le Beeb n’ont donné depuis lors aucune indication ferme quant à savoir s’il y aura une septième ou une huitième série, affirmant qu’ils préfèrent attendre la réaction du public avant de décider s’il faut écrire plus d’épisodes.

Ils comprenaient DCSupt Patricia Carmichael, joué par Anna Maxwell Martin; Chief Constable Philip Osborne, joué par Owen Teale, et DCI Marcus Thurwell, joué par Jimmy Nesbitt.

Mais Carmichael a pris une banquette arrière dans le spectacle, Osborne a à peine été vu et il a été confirmé que Thurwell était mort dans la villa espagnole où il s’était retiré.