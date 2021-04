Les fans de LINE of Duty sont convaincus qu’une image promotionnelle «prouve» le sort de Kate après un cliffhanger mortel par balle.

Les téléspectateurs se sont retrouvés avec la mère de tous les cliffhangers alors que la flic héros DI Kate Fleming était enfermée dans une confrontation armée avec le PC en cuivre plié Ryan Pilkington.

BBC

Les téléspectateurs de BBC One ont paniqué devant le sort de Kate après l’épisode de la nuit dernière[/caption]

Dans le dernier épisode, Jo a été confirmée comme corrompue lorsqu’elle a accepté de faire assassiner Kate pour protéger son propre secret.

Elle a appelé Kate et l’a amenée à la rencontrer dans un parking d’entrepôt désaffecté et, quand elle est arrivée, Ryan est sorti et a pointé son arme sur Kate.

L’épisode passionnant de la nuit dernière s’est terminé par le bruit de deux coups de feu, laissant les téléspectateurs se demander si c’était un bon flic ou un mauvais flic qui avait pris une balle.

Cependant, un fan aux yeux d’aigle est convaincu que Kate n’a pas été abattue après avoir repéré une scène d’interrogatoire encore à voir.

twitter / jed_mercurio

Les téléspectateurs sont convaincus que Kate est toujours en vie après avoir repéré ces scènes ces nouvelles scènes[/caption]

Les photos montrant Kate portant un pull bleu frappant ont été partagées sur les réseaux sociaux par le créateur Jed Mercurio en septembre.

Le fan a posté: «Elle vivra! Nous n’avons pas encore vu cette scène.

Jusqu’à présent, Kate n’a pas été impliquée dans une telle scène aux côtés de Ted Hastings depuis qu’elle a été transférée à l’unité d’enquête sur les meurtres.

twitter / jed_mercurio

Un fan aux yeux d’aigle a déclaré que Kate apparaît dans des scènes d’interrogatoire encore à voir avec Ted et Steve[/caption]

Vicky avait précédemment laissé entendre que son temps en tant que trio dans le drame de lutte contre le crime le plus intense de BBC One allait peut-être se terminer.

Elle a dit: «Vous savez, rien ne dure éternellement. Ce sera une période vraiment triste, c’est le travail le plus ancien que j’aie jamais eu.

«Aussi ringard que cela puisse paraître, vous savez qu’il n’y a rien de plus agréable que de travailler avec des amis… C’est vraiment important. Donc, ce sera une grande honte sanglante. Je continuerai jusqu’à ce qu’on me dise de ne pas le faire.

D’autres étaient convaincus que Hastings et Arnott étaient peut-être dans la ligne de mire pendant la confrontation.





BBC

PC Ryan Pilkington a tiré une arme sur Kate dans une impasse[/caption]

Un fan a posté: «Quelqu’un d’autre craint-il que ce soit la dernière série de Line of Duty? Semble se diriger vers une conclusion… J’espère que l’un des principaux lots n’a pas été touché.

Un autre a partagé: « S’il vous plaît, ne me dites pas que Steve ou Ted ont été abattus la nuit dernière … cela pourrait être une torsion? »

Un troisième a ajouté: « Je pense que Steve se cachait quelque part dans l’obscurité et il a tiré sur Ryan. »

Pendant ce temps, des échantillons d’ADN appartenant au principal Jo en cuivre plié de cette série ont été montrés la semaine dernière pour la relier à une figure sensationnelle.

BBC

Les téléspectateurs devront attendre la semaine prochaine pour voir si Kate survit[/caption]





Cette semaine, nous avons également découvert que c’était le gangster Tommy Hunter de la première série, qui avait ensuite été tué dans la deuxième série. Mais nous ne savons pas si Tommy est le père de Jo – ou un autre parent.

Et l’acteur James Nesbitt a fait une apparition choquée en tant que flic douteux disparu Marcus Thurwell alors que l’enquête sur le meurtre de Gail Vella devenait plus compliquée.

Il a été impliqué dans deux affaires qui étaient enquêtées par Gail Vella, la journaliste de télévision dont l’assassinat est le mystère au cœur de la sixième série actuelle.

Mais l’épisode de la nuit dernière a laissé les téléspectateurs avec plus de questions brûlantes et les téléspectateurs devront attendre la semaine prochaine pour savoir si Kate a survécu.