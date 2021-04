Les fans de LINE of Duty sont AC-12 se dirigent vers l’Espagne pour attraper Marcus Thurwell – l’homme au bout de l’ordinateur portable.

Les téléspectateurs de BBC One ont été présentés au détective douteux Marcus joué par James Nesbitt dans le dernier épisode.

Les téléspectateurs de la BBC sont convaincus que l’AC-12 se rend en Espagne pour retrouver Marcus Thurwell[/caption]

L’enquêteur principal qui a été brièvement mentionné dans la troisième série a fait une réapparition dimanche soir via une base de données informatique.

Il a été impliqué dans deux affaires qui étaient enquêtées par Gail Vella, la journaliste de télévision dont l’assassinat est le mystère au cœur de la sixième série actuelle.

Une série de téléspectateurs se sont immédiatement tournés vers les médias sociaux pour spéculer sur le prochain mouvement de l’AC-12 – beaucoup spéculant que l’équipe se dirigera vers l’Espagne ensoleillée pour le retrouver.

Un téléspectateur a déclaré: « Dans la série 5, ils ont dit que l’ordinateur portable de H communiquait depuis l’Espagne – correspond au dernier emplacement connu de Thurwell. »

James Nesbitt a surpris les téléspectateurs lorsqu’il a fait ses débuts dans le dernier épisode[/caption]

Un autre a écrit: «Euh… où avons-nous dit que le personnage de James Nesbitt était à nouveau?»

Un troisième a partagé: «J’ai le sentiment que ce n’est pas la dernière que nous entendrons parler d’une IP espagnole. Aussi un personnage appelé «capitaine» est crédité IMDb et la BBC je crois. Se pourrait-il qu’il s’agisse du contact espagnol qui essayait de surveiller Thurwell. »

Un quatrième a plaisanté: «Mère de Dieu! Marcus Thurwell vit sous le radar à Belfast Marina, pas en Espagne. Regardez le bâtiment derrière lui.

Dans l’épisode cinq, le héros de l’AC-12 DI Steve Arnott, joué par Martin Compston, a découvert l’implication de Thurwell dans le cas de Lawrence Christopher.

Les téléspectateurs pensent que l’AC-12 ne reculera devant rien pour traquer Marcus[/caption]





La star de Cold Feet a surpris les fans avec ses débuts après avoir déjà menti sur sa colère d’avoir été snobé pour l’émission.

Tout en faisant la promotion d’un autre thriller policier également tourné à Belfast, James a déclaré aux journalistes: «Même si Line Of Duty avait été tourné ici pendant des années, je n’ai jamais été considéré pour cela, ce qui m’a toujours légèrement irritée.

Mais la mauvaise direction était une ruse concoctée avec le créateur de Line Of Duty Jed Mercurio pour garder son apparence top secrète jusqu’à la grande révélation.

James a trompé les fans en leur faisant croire qu’il avait été snobé pour un rôle dans le drame policier[/caption]





James tournait la série BBC1 Bloodlands – diffusée en février 2021 et produite par Jed – quand on lui a demandé de rejoindre Line Of Duty.

Comme les deux émissions sont tournées autour de Belfast, cela a donné à la star de la télévision James la couverture parfaite lorsqu’elle est repérée en tournage.

Line Of Duty est de retour avec le sixième épisode de la saison six le dimanche 25 avril 2021.