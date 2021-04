Les fans de LINE of Duty ont été laissés bouche bée alors qu’ils réalisent enfin d’où ils reconnaissent DS Chris Lomax.

Le personnage est joué par l’acteur Perry Fitzpatrick dans le drame policier à succès de la BBC et le dernier épisode a laissé certains fans penser qu’il pourrait être un officier corrompu.

BBC

Les fans de Line of Duty ont enfin compris où ils reconnaissent DS Chris Lomax[/caption]

Cependant, d’autres fans ont été distraits en essayant de savoir d’où ils reconnaissent Perry.

En effet, l’acteur est apparu dans un certain nombre d’émissions bien connues, notamment Peaky Blinders, Downton Abbey et le drame I Am aux côtés de sa co-star de Line of Duty Vicky McClure.

Mais il semble que ce soit son rôle de Flip dans la mini-série This Is England dont la plupart des téléspectateurs se sont souvenus.

S’agissant de Twitter, l’un d’eux a écrit: «Lomax dans #LineofDuty a joué cette légende dans This Is England… un bon acteur est Perry Fitzpatrick.»

BBC

Chris a attiré l’attention des téléspectateurs cette série[/caption]

Un autre a tweeté: « Difficile de croire que Flip from This is England soit désormais un policier accompli. »

Un troisième a ajouté: « Au cas où (comme moi) cela vous fait la tête dans qui est Lomax dans #LineOfDuty, c’est Flip from This is England. »

Pendant ce temps, certains téléspectateurs pensent que Chris Lomax est un agent double après avoir été vu parler à un enquêteur de scène de crime dans une zone industrielle.

Alors que Steve Arnott et Kate Fleming se dirigeaient vers lui, il a dit à la personne en salopette blanche: « Rendez-vous au Red Lion à 20 heures. »





Bien que cela puisse sembler une déclaration innocente à certains téléspectateurs, d’autres pensent que cela pourrait être l’un des nombreux indices que le créateur Jed Mercurio répand tout au long des épisodes.

S’adressant à Reddit, un spectateur a écrit: «Au cours de l’appel téléphonique, Chris Lomax était avant que Steve et Kate ne l’approchent à l’unité industrielle, Chris a terminé le [call] en disant «rendez-vous au lion rouge à 20h».

«N’est-ce pas le même pub que Carl Banks se vantait du meurtre de Gail Vella avant qu’il ne soit tué?

«Peut-être un OCG [Organised Crime Group] lieu de rencontre. »

Line of Duty se poursuit le dimanche 2 mai à 21 heures sur BBC One.