Les fans de Lil Durk et Mariah Carey pensent qu’ils vont collaborer ensemble après la photo Mopays.com

Crédit d’image : MEGA/Shutterstock

Lil Durk et Mariah Carey ont des fans qui parlent d’une éventuelle collaboration de vacances après avoir été vus en train de poser ensemble pour une photo sur une photo qui a fait surface le jeudi 10 novembre. Sur la photo, vu ici, les musiciens se penchaient l’un vers l’autre et souriaient à une table dont la surface était recouverte d’une nappe blanche. Mariah, 52 ans, avait un grand sourire sur son visage et portait une chemise à manches longues moulante, tandis que Durk, 30 ans, était vêtu d’un t-shirt graphique blanc et d’une veste noire. Shirin Amirila femme du créateur de mode Mike Amiria également posé pour la photo et a souri sur le côté droit de Durk.

La vue a rendu les fans fous sur les réseaux sociaux, beaucoup ont émis l’hypothèse que le couple pourrait collaborer sur un morceau pour les vacances. “Lil Durk faisant une chanson de Noël avec Mariah Carey n’était certainement pas sur la carte de bingo 2022”, a déclaré un utilisateur. tweeté après avoir vu la photo. “Lil Durk et Mariah vus ensemble…” un autre fan a écrit Sur la plateforme. “Ça commence à ressembler beaucoup à Noël.” Un troisième utilisateur a appelé le rendez-vous “sain”tandis qu’un quatrième a affirmé que la collaboration potentielle était une saisir de l’argent.

Bien sûr, la collaboration reste à confirmer. S’ils travaillent en fait sur une chanson, elle a déjà le soutien d’innombrables fans.

Comme les fans le savent, c’est déjà la saison de Noël pour la “Reine de Noël” non officielle. Elle a transformé son monde en un pays des merveilles hivernales dès que l’horloge a sonné à minuit le 31 octobre, ce qu’elle a illustré dans un TikTok très Mariah qu’elle a partagé le 1er novembre. Dans le TikTok, vu ici, Mariah a roulé ce qui semblait être un Peloton -type machine comme musique effrayante d’Halloween jouée en arrière-plan. Elle était vêtue d’une tenue entièrement noire qui comportait des bottes à lacets et un chapeau de sorcière et synchronisée sur les lèvres avec un rire de sorcière alors qu’un calendrier volait près d’elle. Une fois que le calendrier a manqué de jours en octobre, la vidéo s’est transformée en une scène de Noël.

“C’est l’heure!” Mariah a poussé un cri d’excitation lorsque son hit emblématique “All I Want For Christmas Is You” a commencé à jouer. La tenue de Mariah est passée à un look inspiré du Père Noël et elle s’est assise sur un faux renne décoré de cloches de traîneau colorées. La neige tombait au sol et un village de Noël était visible derrière elle.

Quelques jours plus tard, Mariah est apparue sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon pour promouvoir son nouveau livre de Noël pour enfants, La princesse de Noël. Le duo a créé un sketch hilarant dans lequel Jimmy, 48 ans, a découvert qu’il était sur la liste des vilains du Père Noël. Alors que Mariah était initialement d’accord avec le placement, elle a changé d’avis et a aidé l’hôte à sortir de la liste des vilains en donnant à tout le monde dans le public une copie de son livre. C’est certainement agréable d’avoir Mariah comme « reine de Noël » !