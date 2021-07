Les fans de Lie With Me convaincus qu’ils ont déjà résolu le rebondissement du thriller de Charlie Brooks après seulement deux épisodes

Les fans de LIE With Me sont convaincus qu’ils ont déjà résolu le rebondissement du thriller de Charlie Brooks après seulement deux épisodes.

Les fans de Channel 5 ont prédit que le mal Jake connaîtrait une fin macabre aux mains de sa femme méprisée Anna et de sa maîtresse Becky.

Les téléspectateurs sont devenus accros au nouveau thriller qui se concentre sur l’histoire effrayante d’Anna et de sa famille qui déménagent en Australie.

Le couple engage une jeune nounou locale qui n’est pas aussi innocente qu’elle en a l’air, et « des conséquences mortelles s’ensuivent ».

Dans l’épisode de ce soir, les téléspectateurs ont vu le personnage de Charlie, Anna, développer un « lien » plus étroit avec Becky qui commence à remettre en question les motivations de Jake.

Les fans pensent que les deux femmes feront équipe pour se venger du manipulateur Jake alors qu’il expose un côté plus sombre et sinistre.

Un fan a écrit: « #liewithme in diabolique, la femme douce et la maîtresse de son mari s’associent pour le tuer et je pense que ce sera le tournant. »

Un autre téléspectateur a partagé: « La nounou va bien se passer, n’est-ce pas .. il suffit de l’enterrer. »

Un troisième a ajouté: « J’espère que la nounou va se rendre compte que le mari est un total d ** khead, puis elle et sa femme se liguent contre lui et l’enterrent sous le patio…..#LieWithMe. »

Le premier épisode a présenté les personnages et a révélé à quel point Anna est toujours paranoïaque et peu sûre d’elle, malgré ses tentatives de recommencer Down Under.

Dans les derniers instants de l’épisode, il a été révélé que c’était en fait Becky qui avait une liaison avec Jake, alors que le couple se déshabillait pour une séance torride dans la cave à vin de la maison familiale.

Dans l’épisode de ce soir, Jake et Becky poursuivent leur liaison tout en complotant secrètement pour obtenir la garde des enfants.

Becky est clairement sous le charme de Jake, tandis que Jake aime qu’elle soit sexuellement aventureuse, contrairement à Anna.

Un matin, alors que le couple a des relations sexuelles perverses, le bébé Oliver s’étouffe presque dans son lit mais est sauvé juste à temps.

À l’hôpital, Anna désemparée ne peut s’empêcher de remettre en question le rôle de Becky dans l’accident.

Jake défend Becky, rejetant les erreurs parentales passées d’Anna sur son visage.

La culpabilité d’Anna refait surface et elle accepte que Becky puisse rester. Pendant ce temps, la vulnérabilité d’Anna émeut Becky et elle commence à remettre en question la gestion de la situation par Jake.

Jake travaille dur pour la convaincre que l’instabilité d’Anna constitue une plus grande menace pour les enfants.

Secrètement, il falsifie les médicaments d’Anna et informe l’hôpital de l’instabilité d’Anna.

Plus tard, une série de petits indices amène Anna à découvrir l’affaire.

Plutôt que d’affronter la paire, quelque chose dans ses clichés et elle décide qu’elle doit les battre à leur propre jeu.

À la fin de l’épisode, les téléspectateurs ont vu Becky commencer à paniquer alors que la séquence méchante de Jake est exposée, lui laissant la peur de sa vie.

Pendant ce temps, Anna essaie de convaincre Becky alors qu’elle prépare sa vengeance.

Lie With Me continue ce soir à 21h sur Channel 5. Retrouvez l’épisode 1 sur My5.

FremantleMedia Australie

Les téléspectateurs pensent que le mal Jake connaîtra une fin macabre[/caption]