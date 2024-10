Les fans de Liam Payne organisent des veillées partout dans le monde

Les fans de Liam Payne se sont rassemblés lors de veillées partout dans le monde – de Londres à Manille – pour pleurer, chanter et pleurer à la mémoire de l’ancienne star des One Direction décédée mercredi.

La police a estimé qu’entre 800 et 1.000 personnes se sont rassemblées dimanche à Hyde Park à Londres pour rendre hommage à l’homme de 31 ans décédé après une chute du troisième étage du balcon d’un hôtel en Argentine.

La foule a chanté des chansons des One Direction, comme le hit What Makes You Beautiful, en tête des charts, avec de nombreux fans en larmes.

Des groupes de supporters se sont également réunis à Jakarta, Paris, Sydney et ailleurs.