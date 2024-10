Les fans de Liam Payne chantent et pleurent lors des veillées mondiales pour l’ancienne star des One Direction

Regardez : les fans de Liam Payne organisent des veillées partout dans le monde

Les fans de Liam Payne se sont rassemblés lors de veillées partout dans le monde – de Birmingham à Manille – pour pleurer, chanter et pleurer à la mémoire de l’ancienne star des One Direction décédée mercredi. La police a estimé qu’entre 800 et 1 000 personnes se sont rassemblées dimanche à Hyde Park à Londres pour se souvenir de l’homme de 31 ans qui est décédé après être tombé du troisième étage du balcon d’un hôtel en Argentine. La foule a chanté des chansons des One Direction, comme le hit What Makes You Beautiful, en tête des charts, avec de nombreux fans en larmes. Des groupes de fans se sont également réunis à Glasgow, Paris, Sydney et ailleurs.

On ne sait pas encore quand son corps sera rapatrié au Royaume-Uni. Payne est devenu célèbre dans le monde entier au sein du boysband One Direction – créé dans l’émission télévisée The X Factor en 2010 – et a chanté avec ses camarades Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik et Niall Horan.

Médias PA Une foule s’est rassemblée à Hyde Park dimanche après-midi.

Les fans se sont présentés à Hyde Park à Londres, bravant le temps pluvieux dimanche après-midi, et ont apporté avec eux des lettres, des photos et des fleurs. Beaucoup les plaçaient devant la statue de Peter Pan où se tenait le mémorial. L’organisatrice Alicia Sinclair, 22 ans, originaire du Hertfordshire, a déclaré que les One Direction étaient « une lumière dans la vie de beaucoup de gens, en particulier dans la mienne ». « Il y a beaucoup de gens bouleversés et c’est le bon moment pour nous de nous réunir et d’être avec des gens qui comprennent », a-t-elle déclaré à BBC 5 Live. « Mes souvenirs préférés avec ma sœur tournent presque entièrement autour des One Direction », a-t-elle ajouté. « Donc pour moi, c’est comme si c’était la fin de notre croissance ensemble. C’est ce qui rend les choses si difficiles. »

Noor Nanji / BBC Emily et Olivia à Londres ont déclaré que One Direction les avait liées

À Londres, les fans Emily et Olivia sont tombées amoureuses de Payne et des One Direction alors qu’elles étaient à l’école. « En grandissant, c’est difficile à exprimer avec des mots, mais être directrice est devenu une communauté très importante pour moi », a déclaré Emily, 25 ans. « Étant jeune à l’époque, c’était mon premier sentiment d’être amoureuse, mon premier sentiment de béguin pour un garçon, d’être excitée par les garçons », a ajouté Olivia, 23 ans. « J’embrassais les affiches tous les soirs. Nous l’avons tous fait. « C’était comme si vous faisiez partie du meilleur club du monde et c’est en grande partie pourquoi nous nous sommes liés. » Elle a ajouté qu’une partie de la raison pour laquelle la mort de Payne a frappé si durement, c’est parce qu’elle « a toujours espéré une réunion des One Direction un jour ». «Nous avons pris cela pour acquis», a-t-elle déclaré.

Peter Gillibrand / BBC Jamie Parker à Birmingham a déclaré que One Direction l’avait aidé à gérer son deuil

Arrivés avec des fleurs à la main et quelques personnes les larmes aux yeux, des centaines de fans des One Direction et Payne sont arrivés à Chamberlain Square, au centre de Birmingham. Certains fans rendant hommage au chanteur étaient bouleversés tandis que d’autres dansaient et chantaient des chansons des One Direction et partageaient leurs souvenirs de Liam Payne et du groupe. Jamie Parker, 27 ans, était l’un des nombreux à laisser des fleurs et une note manuscrite en hommage. Parker a déclaré que sa mère était décédée d’un cancer en 2013 et que lui et sa sœur « comptaient sur les albums des One Direction pour nous aider à gérer notre chagrin et à gérer nos sentiments ». Il a ajouté : « Quand j’ai appris qu’il était mort, j’étais complètement incrédule. »

Elizabeth Turay s’est rendue à la veillée à Birmingham avec ses deux sœurs, déclarant à la BBC qu’elles écoutaient ensemble les chansons de Payne issues de sa carrière musicale solo ainsi que la musique des One Direction. « Nous avons toutes partagé les mêmes expériences en tant que sœurs, cela fait simplement partie intégrante de notre enfance », a déclaré la jeune femme de 19 ans. Sophie Peach a déclaré que Payne était « toute mon enfance », ajoutant qu’il « m’a fait traverser beaucoup de choses en tant qu’enfant ». La jeune femme de 18 ans a déclaré que ses plus beaux souvenirs du chanteur étaient de le regarder sur MTV, de le voir dans les charts et de « danser avec ma sœur dans le salon en chantant tous les One Direction ».

Linda Sinclair / BBC Les gens se sont souvenus de Payne à Glasgow

À Glasgow, les gens se sont rassemblés pour rendre hommage lors d’une veillée malgré le projet des organisateurs de reporter en raison de problèmes météorologiques. Des gens de tous âges ont déposé des fleurs, allumé des bougies et chanté les chansons de One Direction et Payne au mémorial de George Square. Une minute de silence a été observée et certains fans ont pleuré en serrant leurs amis dans leurs bras et en se souvenant de Payne.

Reuters Une veillée a également eu lieu à Paris

À Paris, une foule s’est rassemblée et des fleurs et des bougies ont été déposées au jardin des Tuileries sous une photo encadrée du chanteur dimanche après-midi. Une fan présente à la veillée, Alexandra Veloso Silva, 31 ans, a déclaré à l’agence de presse Reuters qu’elle avait l’impression d’avoir « perdu quelqu’un de ma famille ». Un autre fan, Roman, 23 ans, a déclaré que la mort de Payne donne l’impression qu' »un autre sujet qui nous soulage nous a été retiré ».

Reuters Dans sa ville natale de Wolverhampton, des bougies ont été placées devant une photo de Payne enfant.