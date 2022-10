Les fans de Lewis Capaldi sont hystériques alors que sa mère signale un énorme dysfonctionnement de la garde-robe – l’avez-vous repéré?

Les fans de LEWIS Capaldi étaient hystériques ce soir alors que le chanteur souffrait d’un dysfonctionnement majeur de sa garde-robe.

Le joueur de 26 ans a eu le visage rouge lorsque sa mère a souligné la gaffe après l’avoir regardé en direct à la télévision en Écosse.

Lewis a partagé une capture d’écran des messages de sa mère Carol où elle lui a dit l’erreur de ses manières.

Elle a écrit: “Je t’ai regardé sur stv. Tu as l’air d’avoir un mangina.

Lewis a répondu “merci maman”, avant de partager l’échange sur les réseaux sociaux, pour que tout le monde rigole bien.

Pendant ce temps, la dernière chanson de la star Forget Me a amassé plus de deux millions de flux dans les 24 heures suivant sa première et approche maintenant les 100 millions de flux dans le monde.

Parlant de la chanson, Lewis a déclaré: “Il s’agit d’une rupture que j’ai vécue où, après un an, le seul vrai contact que j’ai eu avec mon ex a été de voir sa vie” post-moi “se dérouler sur son Instagram.

“J’étais à un point où je me sentais assez misérable et elle avait l’air d’avancer et de passer le meilleur moment, de prospérer, et je détestais ça.

“Cela me semblait injuste qu’elle paraisse heureuse alors que je souffrais, et j’avais peur qu’elle m’ait complètement oublié, alors j’ai écrit une chanson à ce sujet.”

Le chanteur a également révélé récemment qu’il était atteint du syndrome de Tourette et qu’il avait reçu un traitement au Botox à l’épaule pour l’aider à contrôler ses tics.

Le mois dernier, il a parlé du diagnostic lors d’un Instagram Live, expliquant qu’il en apprend toujours sur la condition qui amène une personne à faire des sons et des mouvements involontaires appelés tics, selon le site Web du NHS.

Lewis a admis qu’il était soulagé de découvrir qu’il souffrait de la maladie car il craignait à l’origine d’avoir une maladie dégénérative.